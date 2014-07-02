Verzegeld parket, laminaat, kurk

Kärcher reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn de perfecte aanvulling bij het schoonmaken

In combinatie met reinigingsmiddelen die speciaal zijn samengesteld voor specifieke taken, leveren de reinigingsapparaten van Kärcher maximale prestaties. Ons assortiment omvat een ruime keuze aan reinigingsmiddelen voor alle reinigingstaken rondom huis en tuin. Tijdens de ontwikkeling en productie van onze reinigings- en onderhoudsmiddelen hechten we grote waarde aan ecologie en het behoud van hulpbronnen. De onderhoudsmiddelen, speciaal ontwikkeld voor onze Kärcherproducten, garanderen niet alleen optimale reinigingsresultaten, maar besparen ook water, tijd en energie