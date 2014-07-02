Verzegeld parket, laminaat, kurk
Onze onderhoudsproducten voor verzegelde parket-, laminaat- en kurkvloeren zijn de optimale keuze voor de verzorging en bescherming van uw vloeren. Met dit onderhoudsproduct worden sporen verwijderd, de beschermlaag vernieuwd en krijgt de vloer een mooie glans. Dit product is compatibel met de Kärcher boenmachine die vloeren gemakkelijk en snel schoonmaakt, de driehoekige vorm is speciaal ontworpen voor het boenen van hoeken én tal van andere functies.
Richtlijnen voor gebruik
- Laat uw behandelde vloeren 24 uur drogen
- Gebruik geen water
- Verplaats geen meubels
- Loop niet met schoenen aan over de vloer
- Bewaar dit onderhoudsproduct op een vorstvrije plaats
Kärcher reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn de perfecte aanvulling bij het schoonmaken
In combinatie met reinigingsmiddelen die speciaal zijn samengesteld voor specifieke taken, leveren de reinigingsapparaten van Kärcher maximale prestaties. Ons assortiment omvat een ruime keuze aan reinigingsmiddelen voor alle reinigingstaken rondom huis en tuin. Tijdens de ontwikkeling en productie van onze reinigings- en onderhoudsmiddelen hechten we grote waarde aan ecologie en het behoud van hulpbronnen. De onderhoudsmiddelen, speciaal ontwikkeld voor onze Kärcherproducten, garanderen niet alleen optimale reinigingsresultaten, maar besparen ook water, tijd en energie