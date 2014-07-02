Vloerverzorging voor verzegelde parket/laminaat RM 531, 1l
Optimale verzorging en bescherming voor verzegelde parket, laminaat- en kurkoppervlakken. Loopsporen worden verwijderd, de verzorgende film wordt vernieuwd en het oppervlak krijgt een zijdematte glans.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|1
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|100 x 100 x 215
Toepassingen
- Geverniste parket
- Laminaatvloeren
- Kurken vloeren