Vloerverzorging voor verzegelde parket/laminaat RM 531, 1l

Optimale verzorging en bescherming voor verzegelde parket, laminaat- en kurkoppervlakken. Loopsporen worden verwijderd, de verzorgende film wordt vernieuwd en het oppervlak krijgt een zijdematte glans.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 1
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 6
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 100 x 100 x 215
Toepassingen
  • Geverniste parket
  • Laminaatvloeren
  • Kurken vloeren