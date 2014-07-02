Nettoyant vitres concentré, 20ml
Nettoyant fenêtres en doses pratiques, pour un nettoyage sans traces de toutes les surfaces lisses imperméables comme le verre, les fenêtres, les miroirs, les cabines de douche etc. Provoque un écoulement plus rapide de la pluie et évite la redéposition.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (ml)
|4 x 20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|20
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|225 x 115 x 25
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Fenêtres et vitres
- Cadre de fenêtres
- Miroirs
- Tables vitrées
- Cabines de douche en verre