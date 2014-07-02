Detergent WV concentraat RM 503, 20ml

Vensterreiniger in een afscheurverpakking (4x22ml) voor een streeploze, langdurige glans op alle gladde oppervlakken (20 ml concentraat / 230 ml water).

Vensterreinigingsconcentraat voor een streepvrije reiniging van alle effen oppervlakken zoals vensters, spiegels, douchecabines, enz. (20 ml concentraat / 230 ml water).

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (ml) 4 x 20
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 20
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 225 x 115 x 25
Toepassingen
  • Ramen en glazen oppervlaktes
  • Ramen met latwerk
  • Spiegels
  • Glazen tafels
  • Glazen douchecabines