Detergent WV concentraat RM 503, 20ml
Vensterreiniger in een afscheurverpakking (4x22ml) voor een streeploze, langdurige glans op alle gladde oppervlakken (20 ml concentraat / 230 ml water).
Vensterreinigingsconcentraat voor een streepvrije reiniging van alle effen oppervlakken zoals vensters, spiegels, douchecabines, enz. (20 ml concentraat / 230 ml water).
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (ml)
|4 x 20
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|20
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|225 x 115 x 25
Compatibele apparaten
Toepassingen
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Ramen met latwerk
- Spiegels
- Glazen tafels
- Glazen douchecabines