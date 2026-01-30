De WV 5 Plus N Black Edition is een apparaat dat moeiteloos, streeploos en druppelvrij reinigen van ramen perfectioneert. Langere reinigingssessies zijn probleemloos mogelijk dankzij de verlengde batterijduur. De zachte handgreep van het apparaat zorgt ervoor dat de WV 5 Plus beter presteert dan de vorige serie op het gebied van bediening en ergonomie. Het apparaat is ook voorzien van afstandhouders op de zuigmond. Deze functie maakt een betere reiniging van ramen tot aan de randen mogelijk. Een smalle zuigmond voor smalle vensters is bij de levering inbegrepen. De combinatie van sprayflacon en microvezel poetsdoek garandeert een effectieve reiniging en in combinatie met deze Window Vac perfect schone ramen.