Window Vac WV 5 Plus N Black Edition
De Window Vac WV 5 Plus N Black Edition zorgt in een mum van tijd voor een streeploze reiniging van ramen en gladde oppervlakken, zonder vervelende druppels op de vloer.
De WV 5 Plus N Black Edition is een apparaat dat moeiteloos, streeploos en druppelvrij reinigen van ramen perfectioneert. Langere reinigingssessies zijn probleemloos mogelijk dankzij de verlengde batterijduur. De zachte handgreep van het apparaat zorgt ervoor dat de WV 5 Plus beter presteert dan de vorige serie op het gebied van bediening en ergonomie. Het apparaat is ook voorzien van afstandhouders op de zuigmond. Deze functie maakt een betere reiniging van ramen tot aan de randen mogelijk. Een smalle zuigmond voor smalle vensters is bij de levering inbegrepen. De combinatie van sprayflacon en microvezel poetsdoek garandeert een effectieve reiniging en in combinatie met deze Window Vac perfect schone ramen.
Kenmerken en voordelen
Uitneembare batterij.Dankzij de vervangbare batterij en de optioneel tweede batterij kan u ramen schoonmaken zonder onderbreking.
Comfortabele reiniging van de hoeken van ramenDankzij de manueel instelbare afstandshouder behaalt u perfecte, streepvrije reinigingsresultaten helemaal tot in de hoekjes.
Comfortabele handgreep met aanduiding batterijniveauHet softgrip handvat zorgt ervoor dat het toestel beduidend eenvoudiger kan worden gehanteerd. Drie LED's geven het huidige niveau van de batterijlading weer.
Verwisselbare zuigmond
- Keuze tussen een brede en een smalle zuigmond, afhankelijk van de grootte van het te reinigen oppervlak.
Aangenaam stil
- Het lage geluidsniveau van de Window Vac maakt uw werk nog comfortabeler.
De originele
- Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Drie maal sneller
- Vensterreiniging 3 maal sneller dan met de traditionele methodes dankzij de Window Vac.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Dankzij de elektronische wateropzuiging, behoren vervelende strepen definitief tot het verleden. Voor schitterend schone ramen.
Volledig hygiënisch
- Snel en eenvoudig leegmaken van het reservoir zonder in contact te komen met het vuile water.
Verschillende toepassingen
- De Window Vac kan gebruikt worden op alle gladde oppervlakken zoals tegels, spiegels of douchecabines.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Werkbreedte van de smalle zuigmond (mm)
|170
|Tankinhoud vuil water (ml)
|100
|Looptijd van de batterij (min)
|35
|Laadtijd van de batterij (min)
|185
|Batterij type
|Uitneembare lithium-ion batterij
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 105
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|zwart
|Gewicht incl. Batterij (kg)
|0,7
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|0,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|125 x 280 x 325
Inbegrepen bij levering
- Lader: WV & KV oplader (1pc.)
- Sproeifles Extra met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: RM 503 Window Vac, 20 ml
- Smalle zuigmond
Uitvoering
- Zuigmond
- Verwisselbare zuigmond
Toepassingen
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Ramen met latwerk
- Gladde oppervlakken
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Wandtegels
