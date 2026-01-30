Window Vac WV 1
Maakt het reinigen van ramen moeiteloos, streeploos en drie keer sneller dan voorheen: de WV 1 Window Vac van Kärcher.
Vergeleken met conventionele methoden maakt de handige WV 1 Window Vac van Kärcher schoonmaken moeiteloos, streeploos en drie keer sneller dan voorheen. Het water wordt betrouwbaar van het raam gezogen – zonder druppelend vuil water en zonder strepen. Bovendien garandeert de WV 1 dankzij de handige werking op batterij en het compacte ontwerp maximale flexibiliteit bij het reinigen van al je gladde huishoudelijke oppervlakken.
Kenmerken en voordelen
Laag gewichtLigt gemakkelijk en comfortabel in de hand
Compact en handigHet kleine, handige toestel maakt de reiniging van gladde oppervlakken nu nog eenvoudiger.
LED-scherm in het gezichtsveldEnergiebeheer wordt eenvoudig: het LED display geïntegreerd in de aan-/uitknop geeft aan wanneer de batterij vervangen moet worden.
Verschillende toepassingen
- De Window Vac kan gebruikt worden op alle gladde oppervlakken zoals tegels, spiegels of douchecabines.
Drie keer sneller
- Ramen reinigen is drie keer sneller met een Window Vac dan met conventionele reinigingsmethodes.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Druppels in de mouwen of op de grond zijn verleden tijd.
Volledig hygiënisch
- Snel en gemakkelijk leegmaken van de tank zonder contact met het vuile water.
De originele
- Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|250
|Tankinhoud vuil water (ml)
|100
|Looptijd van de batterij (min)
|25
|Laadtijd van de batterij (min)
|150
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 70
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht incl. Batterij (kg)
|0,5
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|0,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|130 x 250 x 275
Inbegrepen bij levering
- Lader: WV & KV oplader (1pc.)
Uitvoering
- Zuigmond
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Wandtegels
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.