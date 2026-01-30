Met de innovatieve Window Vac heeft Kärcher een revolutie teweeggebracht in de ruitenreiniging. Wanneer je de originele Kärcher Window Vac gebruikt, wordt schoonmaken kinderspel en bespaar je veel tijd en moeite. Dankzij de elektrische afzuiging behoort de ergernis van druppelend water tot het verleden. De intelligente combinatie van de spuitfles en het microvezeldoekje, samen met de zuigfunctie van de Window Vac, zorgt voor een uiterst effectieve reiniging en sprankelend schone ramen – zonder strepen of resten. Bovendien maakt de handige en ergonomische Kärcher Window Vac een bijzonder hygiënische ruitenreiniging mogelijk, omdat er geen direct contact is met vuil water. Het apparaat is batterij-aangedreven, dus geen gedoe met kabels.