Prestaties die indruk maken: de ruitenreiniger WV 4-4 Plus beschikt over een 4V verwisselbare batterij voor een eindeloze werktijd zonder onderbrekingen, een LED-batterijstatusindicator en een innovatieve siliconen zuiglip die het reinigen van ramen tot aan de vloerrand mogelijk maakt. De slimme combinatie van sproeiflacon en microvezeldoek en de zuigfunctie van de WV 4-4 Plus staan garant voor sprankelende ruiten - zonder strepen en druppels. Ook alle andere gladde oppervlakken kunnen eenvoudig worden gereinigd. Ramen reinigen met de ergonomische Kärcher WV 4-4 Plus is ook bijzonder hygiënisch: bij het legen en reinigen van de vuilwatertank komt de gebruiker niet in direct contact met het vuile water. De 4 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterij en oplader zijn bij deze versie niet inbegrepen maar kunnen als accessoire worden aangekocht. Deze 4V batterij is compatibel met alle andere apparaten in het 4 V Kärcher Battery Power-platform.