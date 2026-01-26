Window Vac WV 4-4 Plus

De Window Vac WV 4-4 Plus zorgt voor een streeploze reiniging dankzij de innovatie siliconen zuiglip en 40 minuten werktijd. De 4V batterij en oplader zijn niet inbegrepen in deze versie.

Prestaties die indruk maken: de ruitenreiniger WV 4-4 Plus beschikt over een 4V verwisselbare batterij voor een eindeloze werktijd zonder onderbrekingen, een LED-batterijstatusindicator en een innovatieve siliconen zuiglip die het reinigen van ramen tot aan de vloerrand mogelijk maakt. De slimme combinatie van sproeiflacon en microvezeldoek en de zuigfunctie van de WV 4-4 Plus staan garant voor sprankelende ruiten - zonder strepen en druppels. Ook alle andere gladde oppervlakken kunnen eenvoudig worden gereinigd. Ramen reinigen met de ergonomische Kärcher WV 4-4 Plus is ook bijzonder hygiënisch: bij het legen en reinigen van de vuilwatertank komt de gebruiker niet in direct contact met het vuile water. De 4 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterij en oplader zijn bij deze versie niet inbegrepen maar kunnen als accessoire worden aangekocht. Deze 4V batterij is compatibel met alle andere apparaten in het 4 V Kärcher Battery Power-platform.

Kenmerken en voordelen
Window Vac WV 4-4 Plus: 4 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterij verkrijgbaar als apart accessoire
4 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterij verkrijgbaar als apart accessoire
Maximale flexibiliteit en langere looptijd dankzij extra batterij. Langdurig, veilig en krachtig dankzij lithium-ioncellen. Compatibel met alle andere 4 V Kärcher Battery Power-apparaten.
Window Vac WV 4-4 Plus: Zuiglip met vloeibare siliconentechnologie
Zuiglip met vloeibare siliconentechnologie
De innovatieve lange zuiglip maakt het schoonmaken nog flexibeler.
Window Vac WV 4-4 Plus: LED-werktijdindicator
LED-werktijdindicator
3 LED's geven de huidige laadstatus van het apparaat aan.
Snelle en hygienische tanklediging
  • Laat de vuilwatertank eenvoudig leeglopen en reinigen zonder in aanraking te komen met water of vuil.
Aangenaam stil
  • De stille werking van de Window Vac maakt het werken nog aangenamer.
De originele
  • Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
3 keer sneller
  • Ramen reinigen gaat drie keer sneller met de Window Vac op batterijen.
Druppel- en streepvrije resultaten
  • Vervelende druppels behoren tot het verleden dankzij de elektrische waterafzuiging.
Verschillende toepassingen
  • Geschikt voor alle gladde oppervlakken, zoals tegels, spiegels en in douchecabines.
Specificaties

Technische gegevens

Batterij aangedreven apparaat
Battery platform 4 V Battery platform
Werkbreedte van de zuigmond (mm) 280
Tankinhoud vuil water (ml) 150
Stroomsoort (V) nominaal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
Autonomie van de batterij (Ah) 2,5
Aantal vereiste batterijen (Stuk(s)) 1
Prestatie per batterijlading (m²) Ongev. 120 (2,5 Ah)
Werktijd per batterijlading (min) Ongev. 40 (2,5 Ah)
Kleur Wit
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 133 x 281 x 311

Inbegrepen bij levering

  • Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
  • Sproeifles Extra met microvezel wisovertrek
  • Reinigingsmiddelen: RM 503 Window Vac, 20 ml

Uitvoering

  • Zuigmond
Window Vac WV 4-4 Plus
Window Vac WV 4-4 Plus
Window Vac WV 4-4 Plus
Window Vac WV 4-4 Plus
Videos
Toepassingen
  • Gladde oppervlakken
  • Ramen en glazen oppervlaktes
  • Spiegels
  • Tegels
  • Glazen tafels
  • Wandtegels
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen WV 4-4 Plus

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.