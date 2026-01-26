Window Vac WV 2 Plus N
Met de WV 2 Plus N Window Vac zijn ramen in een mum van tijd sprankelend schoon. En dit zonder strepen of druppelend water.
Wanneer u deze Kärcher Window Vac WV 2 Plus N gebruikt, wordt schoonmaken kinderspel en bespaart u veel tijd en moeite. Dankzij de elektrische opzuiging behoort de ergernis van druppelend water tot het verleden. De intelligente combinatie van de spuitfles en het microvezeldoekje, samen met de zuigfunctie van de Window Vac, zorgt voor een uiterst effectieve reiniging en sprankelend schone ramen – zonder strepen of vegen. Bovendien maakt de handige en ergonomische Kärcher Window Vac een bijzonder hygiënische ruitenreiniging mogelijk, omdat er geen direct contact is met vuil water. Dankzij het extra smalle zuigmondstuk bereikt hij ook moeiteloos kleinere of moeilijk bereikbare plaatsen, zoals bijvoorbeeld bij vitrinekasten. Voor altijd weer een perfect stralend resultaat.
Kenmerken en voordelen
Snel leeg te makenDe vuilwatertank kan altijd snel en eenvoudig worden leeggemaakt indien nodig.
Verwisselbare zuigmondKeuze tussen een brede en een smalle zuigmond, afhankelijk van de grootte van het te reinigen oppervlak.
LED-scherm in het gezichtsveldEnergiebeheer wordt eenvoudig: het LED display geïntegreerd in de aan-/uitknop geeft aan wanneer de batterij vervangen moet worden.
Lichtgewicht en stil.
- Dankzij zijn laag gewicht en zijn aangenaam laag geluidsniveau wordt vensters reinigen met de WV 2 nog handiger.
De originele
- Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Drie maal sneller
- Met de batterij-aangedreven Window Vac reinigt u uw ramen drie maal sneller dan met de traditionele methodes.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Dankzij de elektronische wateropzuiging, behoren vervelende strepen definitief tot het verleden. Voor schitterend schone ramen.
Volledig hygiënisch
- Snel en eenvoudig leegmaken van het reservoir zonder in contact te komen met het vuile water.
Verschillende toepassingen
- De Window Vac kan gebruikt worden op alle gladde oppervlakken zoals tegels, spiegels of douchecabines.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Werkbreedte van de smalle zuigmond (mm)
|170
|Tankinhoud vuil water (ml)
|100
|Looptijd van de batterij (min)
|35
|Laadtijd van de batterij (min)
|230
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 105
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht incl. Batterij (kg)
|0,6
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|0,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|120 x 280 x 320
Inbegrepen bij levering
- Lader: WV & KV oplader (1pc.)
- Sproeifles Standard met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: RM 503 Window Vac, 20 ml
- Smalle zuigmond
Uitvoering
- Zuigmond
- Verwisselbare zuigmond
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Douchecabine/badkuip
