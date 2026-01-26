Wanneer u deze Kärcher Window Vac WV 2 Plus N gebruikt, wordt schoonmaken kinderspel en bespaart u veel tijd en moeite. Dankzij de elektrische opzuiging behoort de ergernis van druppelend water tot het verleden. De intelligente combinatie van de spuitfles en het microvezeldoekje, samen met de zuigfunctie van de Window Vac, zorgt voor een uiterst effectieve reiniging en sprankelend schone ramen – zonder strepen of vegen. Bovendien maakt de handige en ergonomische Kärcher Window Vac een bijzonder hygiënische ruitenreiniging mogelijk, omdat er geen direct contact is met vuil water. Dankzij het extra smalle zuigmondstuk bereikt hij ook moeiteloos kleinere of moeilijk bereikbare plaatsen, zoals bijvoorbeeld bij vitrinekasten. Voor altijd weer een perfect stralend resultaat.