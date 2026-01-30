Window Vac WV 6 Plus P
Nog flexibeler in gebruik en met innovatieve zuigstriptechnologie: de batterij-aangedreven WV 6 Plus Window Vac voor schone ramen zonder vlekken, zeepresten en strepen in een mum van tijd.
Kärcher heeft de originele Window Vac opnieuw verbeterd en een nog flexibeler model ontwikkeld met innovatieve zuigstriptechnologie en een langere batterijduur: de WV 6 Plus. Met de nieuwe, langere siliconen zuigstrip kun je overtollig vocht in slechts één lading van hele oppervlakken verwijderen. Dankzij de extra lange batterijduur van 100 minuten kun je nog langer doorgaan. Je plant je schoonmaak nauwkeurig dankzij het display waarop de resterende looptijd in minuten wordt aangegeven. Zoals gebruikelijk garandeert de intelligente combinatie van spuitfles en microvezeldoekje, samen met de zuigfunctie van de Window Vac, een uiterst effectieve reiniging en sprankelend schone ramen – zonder strepen of zeepresten. Met de ergonomische WV 6 Plus Window Vac van Kärcher kun je bovendien je ramen bijzonder hygiënisch reinigen, omdat je niet direct in contact komt met het vuile water. Met de meegeleverde Outdoor microvezeldoek kunnen zelfs zeer vervuilde oppervlakken buiten worden gereinigd.
Kenmerken en voordelen
Verbeterde technologie voor de messenDe innovatieve lange zuigrubber maakt schoonmaken nog meer flexibel-ideaal voor toepassingen dicht bij de vloer.
Extra langer batterijwerktijdWindow Vac batterij met extra lange werkduur van 100 minuten laat ononderbroken schoonmaken toe.
Verwijderbare zuigrubberDe zuigmond kan eenvoudig worden losgekoppeld van de zuigpijp en na elk gebruik gereinigd.
Snelle en hygienische tanklediging
- Snel en gemakkelijk leegmaken van de tank zonder contact met het vuile water.
Aangenaam stil
- Het lage geluidsniveau van de Window Vac maakt uw werk nog comfortabeler.
Display die de resterende minuten aangeeft van de batterij werktijd
- Het batterijdisplay toont u de resterende minuten van batterij werktijd. Schoonmaken kan gemakkelijker worden gepland.
De originele
- Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Drie keer sneller
- Ramen reinigen is drie keer sneller met een Window Vac dan met conventionele reinigingsmethodes.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Dankzij de elektronische wateropzuiging, behoren vervelende strepen definitief tot het verleden. Voor schitterend schone ramen.
Verschillende toepassingen
- Geschikt voor alle gladde oppervlakken, zoals tegels, spiegels en in douchecabines.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Tankinhoud vuil water (ml)
|150
|Looptijd van de batterij (min)
|100
|Laadtijd van de batterij (min)
|170
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 300
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht incl. Batterij (kg)
|0,8
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|0,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|126 x 280 x 310
Inbegrepen bij levering
- Sproeifles Extra met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: RM 503 Window Vac, 20 ml
- Microvezel doek Outdoor: 1 x
Uitvoering
- Zuigmond
- Verwisselbare zuigmond
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Wandtegels
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.