Kärcher heeft de originele Window Vac opnieuw verbeterd en een nog flexibeler model ontwikkeld met innovatieve zuigstriptechnologie en een langere batterijduur: de WV 6 Plus. Met de nieuwe, langere siliconen zuigstrip kun je overtollig vocht in slechts één lading van hele oppervlakken verwijderen. Dankzij de extra lange batterijduur van 100 minuten kun je nog langer doorgaan. Je plant je schoonmaak nauwkeurig dankzij het display waarop de resterende looptijd in minuten wordt aangegeven. Zoals gebruikelijk garandeert de intelligente combinatie van spuitfles en microvezeldoekje, samen met de zuigfunctie van de Window Vac, een uiterst effectieve reiniging en sprankelend schone ramen – zonder strepen of zeepresten. Met de ergonomische WV 6 Plus Window Vac van Kärcher kun je bovendien je ramen bijzonder hygiënisch reinigen, omdat je niet direct in contact komt met het vuile water. Met de meegeleverde Outdoor microvezeldoek kunnen zelfs zeer vervuilde oppervlakken buiten worden gereinigd.