Window Vac WV 2 Plus NP
Gemakkelijk in gebruik en enorme tijdsbesparing: met de originele batterij-aangedreven Window Vac set van Kärcher zijn ramen in een mum van tijd sprankelend schoon en streeploos.
Met de innovatieve Window Vac heeft Kärcher een revolutie teweeggebracht in de ruitenreiniging. Wanneer je de originele Kärcher Window Vac gebruikt, wordt schoonmaken kinderspel en bespaar je veel tijd en moeite. Dankzij de elektrische zuiging behoort de ergernis van druppelend water tot het verleden. De slimme combinatie van spuitfles en microvezeldoek en de zuigfunctie van de Window Vac zorgen voor een zeer effectieve reiniging en sprankelend schone ramen - zonder strepen en resten. Bovendien maakt de handige en ergonomische Kärcher Window Vac op batterij een bijzonder hygiënische ramenreiniging mogelijk, omdat er geen direct contact is met het vuile water. Dankzij het extra smalle zuigmondstuk bereikt hij ook moeiteloos kleinere of moeilijk bereikbare plaatsen, zoals bijvoorbeeld bij tralievensters of vitrinekasten.
Kenmerken en voordelen
Snel leeg te makenDe vuilwatertank kan altijd snel en eenvoudig worden leeggemaakt indien nodig.
Verwisselbare zuigmondKeuze tussen een brede en een smalle zuigmond, afhankelijk van de grootte van het te reinigen oppervlak.
LED-scherm in het gezichtsveldEnergiebeheer wordt eenvoudig: het LED display geïntegreerd in de aan-/uitknop geeft aan wanneer de batterij vervangen moet worden.
Lichtgewicht en stil.
- Dankzij zijn laag gewicht en zijn aangenaam laag geluidsniveau wordt vensters reinigen met de WV 2 nog handiger.
De originele
- Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Drie maal sneller
- Met de batterij-aangedreven Window Vac reinigt u uw ramen drie maal sneller dan met de traditionele methodes.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Dankzij de elektronische wateropzuiging, behoren vervelende strepen definitief tot het verleden. Voor schitterend schone ramen.
Volledig hygiënisch
- Snel en eenvoudig leegmaken van het reservoir zonder in contact te komen met het vuile water.
Verschillende toepassingen
- De Window Vac kan gebruikt worden op alle gladde oppervlakken zoals tegels, spiegels of douchecabines.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Werkbreedte van de smalle zuigmond (mm)
|170
|Tankinhoud vuil water (ml)
|100
|Looptijd van de batterij (min)
|35
|Laadtijd van de batterij (min)
|230
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 105
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|0,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|120 x 280 x 320
Inbegrepen bij levering
- Lader: WV & KV oplader (1pc.)
- Sproeifles Standard met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: RM 503 Window Vac, 20 ml
- Smalle zuigmond
- Vuilschraper
Uitvoering
- Zuigmond
- Verwisselbare zuigmond
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Douchecabine/badkuip
