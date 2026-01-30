Met de innovatieve Window Vac heeft Kärcher een revolutie teweeggebracht in de ruitenreiniging. Wanneer je de originele Kärcher Window Vac gebruikt, wordt schoonmaken kinderspel en bespaar je veel tijd en moeite. Dankzij de elektrische zuiging behoort de ergernis van druppelend water tot het verleden. De slimme combinatie van spuitfles en microvezeldoek en de zuigfunctie van de Window Vac zorgen voor een zeer effectieve reiniging en sprankelend schone ramen - zonder strepen en resten. Bovendien maakt de handige en ergonomische Kärcher Window Vac op batterij een bijzonder hygiënische ramenreiniging mogelijk, omdat er geen direct contact is met het vuile water. Dankzij het extra smalle zuigmondstuk bereikt hij ook moeiteloos kleinere of moeilijk bereikbare plaatsen, zoals bijvoorbeeld bij tralievensters of vitrinekasten.