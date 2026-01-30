Window Vac WV 1 Plus D500
Met de WV 1 Plus D500 Window Vac en de spuitfles met microvezeldoek maak je moeiteloos en drie keer sneller dan voorheen je ramen schoon, met streeploos resultaat.
De WV 1 Plus D500 Window Vac van Kärcher zorgt voor streeploze, schone ramen en bespaart bovendien veel tijd en moeite. De intelligente combinatie van spuitfles en wisser garandeert een uiterst effectieve reiniging. Het handige apparaat zuigt vervolgens bij elk gebruik probleemloos het water van het raam – zonder druppelend vuil water en zonder strepen. In vergelijking met conventionele methoden is handmatige reiniging merkbaar eenvoudiger en drie keer sneller dan voorheen. De handige werking op batterij en het compacte ontwerp garanderen maximale flexibiliteit bij het reinigen van alle gladde huishoudelijke oppervlakken. Deze set wordt geleverd met fles reinigingsmiddel van 500 ml.
Kenmerken en voordelen
Laag gewichtLigt gemakkelijk en comfortabel in de hand
Compact en handigHet kleine, handige toestel maakt de reiniging van gladde oppervlakken nu nog eenvoudiger.
LED-scherm in het gezichtsveldEnergiebeheer wordt eenvoudig: het LED display geïntegreerd in de aan-/uitknop geeft aan wanneer de batterij vervangen moet worden.
Verschillende toepassingen
- De Window Vac kan gebruikt worden op alle gladde oppervlakken zoals tegels, spiegels of douchecabines.
Drie keer sneller
- Ramen reinigen is drie keer sneller met een Window Vac dan met conventionele reinigingsmethodes.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Druppels in de mouwen of op de grond zijn verleden tijd.
Volledig hygiënisch
- Snel en gemakkelijk leegmaken van de tank zonder contact met het vuile water.
De originele
- Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|250
|Tankinhoud vuil water (ml)
|100
|Looptijd van de batterij (min)
|25
|Laadtijd van de batterij (min)
|150
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 70
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht incl. Batterij (kg)
|0,5
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|0,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|130 x 250 x 275
Inbegrepen bij levering
- Lader: WV & KV oplader (1pc.)
- Sproeifles Standard met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: RM 503 Window Vac, 500 ml
Uitvoering
- Zuigmond
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Wandtegels
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen WV 1 Plus D500
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.