De WV 5 Plus N perfectioneert moeiteloos, streeploos en druppelvrij reinigen van ramen. Dankzij de batterijduur van 35minuten zijn ook langere schoonmaakwerkzaamheden geen probleem. Bovendien kan u dankzij het praktische verwisselbare batterijsysteem - met een tweede batterij - uw ramen lappen zonder onderbreking. De handgreep van het apparaat, met zijn zachte component, zorgt ervoor dat de WV 5 Plus N hoog scoort op het gebied van bediening en ergonomie. Verder is het apparaat voorzien van afstandhouders op de zuigmond. Deze functie zorgt voor nog betere reinigingsresultaten tot aan de randen. Bij de levering is bovendien een smal zuigmondstuk voor kleine raam kozijnen inbegrepen. Het perfecte samenspel tussen de spuitfles en het microvezeldoekje garandeert een effectieve reiniging en garandeert in combinatie met de Window Vac ook residuvrij schone ramen.