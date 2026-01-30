Avec le WV 5 Plus N, Kärcher, l'inventeur de l'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil, lance un appareil qui perfectionne davantage le lavage des vitres sans effort, sans traces ni gouttes. Du fait de l'autonomie prolongée de sa batterie, les longues sessions de nettoyage ne sont plus un problème. Et grâce au système de batterie interchangeable pratique, l'acquisition complémentaire d'une deuxième batterie offre même la possibilité de nettoyer les vitres sans pause. La poignée de l'appareil et son composant souple permettent au WV 5 Plus N de dépasser encore la gamme précédente en matière de maniement et d'ergonomie. De plus, l'appareil est doté d'écarteurs au niveau du suceur d'aspiration. Cette caractéristique permet des résultats de nettoyage encore meilleurs, jusqu'aux bords des fenêtres. Un suceur d'aspiration fin pour les fenêtres à croisillons est également inclus. L'interaction parfaite du pulvérisateur et de la lingette en microfibres garantit un nettoyage efficace et l'association avec l'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil assure des fenêtres propres sans traces.