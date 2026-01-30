Nettoyeur de vitres WV 5 Plus
Le kit aspirateur nettoyeur de vitres sans fil WV 5 Plus N garantit des vitres propres en un clin d'œil, sans traces ni gouttes. Grâce à la batterie interchangeable disponible en option, un nettoyage sans interruption est possible.
Avec le WV 5 Plus N, Kärcher, l'inventeur de l'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil, lance un appareil qui perfectionne davantage le lavage des vitres sans effort, sans traces ni gouttes. Du fait de l'autonomie prolongée de sa batterie, les longues sessions de nettoyage ne sont plus un problème. Et grâce au système de batterie interchangeable pratique, l'acquisition complémentaire d'une deuxième batterie offre même la possibilité de nettoyer les vitres sans pause. La poignée de l'appareil et son composant souple permettent au WV 5 Plus N de dépasser encore la gamme précédente en matière de maniement et d'ergonomie. De plus, l'appareil est doté d'écarteurs au niveau du suceur d'aspiration. Cette caractéristique permet des résultats de nettoyage encore meilleurs, jusqu'aux bords des fenêtres. Un suceur d'aspiration fin pour les fenêtres à croisillons est également inclus. L'interaction parfaite du pulvérisateur et de la lingette en microfibres garantit un nettoyage efficace et l'association avec l'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil assure des fenêtres propres sans traces.
Caractéristiques et avantages
Batterie amovibleBatterie amovible et batterie optionnel permettent un nettoyage sans interruptions.
Nettoyage aisé des coins de fenêtresUn résultat sans trace, ni goutte
Poignée confortable avec indication du niveau de la batterieLa poignée avec softgrip facilite considérablement l'opération de l'appareil. Trois lumières LED indiquent le niveau actuel de la batterie.
Raclette grand et petits carreaux
- Choix entre une raclette grands et petits carreaux, en fonction des dimensions de la surface à nettoyer.
Silencieux
- Plus silencieux, il rendra le nettoyage encore plus plaisant
L'original par Kärcher
- En 2008, Kärcher inventait le premier nettoyeur de vitres électrique, au concept innovant et original, afin de simplifier la vie des utilisateurs
Economie de temps
- Le nettoyage des vitres à l'aide d'un Window Vac se fait 3 fois plus vite qu'avec des méthodes conventionnelles.
Résultat sans trace ni coulure
- Avec le nettoyeur de vitres, fini les traces et coulures
Totalement hygiénique
- Le réservoir se vide et se lave facilement, sans contact avec la saleté
De nombreuses possibilités d'utilisation
- Le nettoyeur de vitres peut être utilisé sur toutes les surfaces vitrées
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|280
|Largeur de travail de la raclette petits carreaux (mm)
|170
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|100
|Autonomie de la batterie (min)
|35
|Durée de charge de la batterie (min)
|185
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion amovible
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 105
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids avec batterie (kg)
|0,7
|Poids sans accessoires (kg)
|0,7
|Poids emballage inclus (kg)
|1,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|125 x 280 x 325
Inclus dans la livraison
- Chargeur: Chargeur WV & KV (1 pièce)
- Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres
- Détergents: Détergent pour vitres RM 503, 20 ml
- Suceur d'aspiration fin
Équipement
- Suceur d'aspiration
- Suceur interchangeable
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Fenêtres et vitres
- Cadre de fenêtres
- Des surfaces lisses
- Miroirs
- Petits carreaux
- Tables vitrées
- Carrelages
Accessoires
Détergents
Piéces détachées WV 5 Plus
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.