Seuls nos produits les plus innovants et les plus performants portent la signature du pionnier technologique et fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher. Le nouveau AF 50 Signature Line est ainsi reconnaissable en un coup d'œil comme le meilleur appareil Kärcher de sa catégorie. Pour se rendre compte de l'importance de l'air, il suffit de retenir son souffle pendant quelques secondes. Mais dans le cas de notre purificateur d'air le plus puissant AF 50 Signature Line, seul le design vous coupera le souffle. Grâce à son filtre HEPA hautes performances avec une part de charbons actifs, il filtre de manière fiable les poussières fines, les allergènes, les agents pathogènes et même les odeurs ainsi que les effluves chimiques présents dans l'air que nous respirons. Son mode automatique intelligent lui permet en outre d'ajuster en permanence la puissance en fonction de la qualité de l'air pour ne rejeter que de l'air purifié avec un effet WOW garanti.