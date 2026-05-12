Luchtreiniger AF 50 Signature Line
De luchtreiniger AF 50 Signature Line verwijdert ziekteverwekkers, fijnstof, allergenen en geuren in ruimtes tot 55 m². Dit signature model wordt geleverd incl. een extra set filters.
Alleen onze meest innovatieve, hoogwaardige producten dragen de handtekening van technologiepionier en oprichter van het bedrijf, Alfred Kärcher. Dit maakt de nieuwe AF 50 Signature Line direct herkenbaar als het beste Kärcher-apparaat in zijn categorie. Perfecte luchtreiniging voor grotere binnenruimtes, woonkamers en werkplekken: deze luchtreiniger reinigt de binnenlucht van allergenen, schadelijke stoffen en ziekteverwekkers door middel van zijn meerlaags filtersysteem. Extra kenmerken: actieve koolfiltratie, display om alfanumeriek de luchtkwaliteit in PM2,5-deeltjes in µg/m³-, luchtkwaliteit via een kleurcode-, temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid weer te geven. De luchtreiniger is ook een uitstekende keuze vanwege de timerfunctie, kindbeveiliging, nachtmodus en ultrastille werking, evenals een filterrendement van 99,95% voor deeltjes van 0,3 µm en een hoogwaardige lasersensor voor de automatische modus. Dit betekent dat het prestatieniveau automatisch worden aangepast aan de mate van luchtverontreiniging. Bovendien heeft de filter een levensduur van ongeveer een jaar, afhankelijk van de mate van luchtverontreiniging en de intensiteit waarmee het wordt gebruikt.
Kenmerken en voordelen
Signature Line voordelenDe handtekening van oprichter Alfred Kärcher markeert het product als het beste Kärcher-apparaat in zijn categorie. Andere exclusieve voordelen zijn app-ondersteuning en een verlengde garantie.
High Protect 13-filterHEPA-filter voor het verwijderen van ziekteverwekkers en aerosolen Voor het binden van geuren en chemische dampen.
KleurendisplayGeeft temperatuur-, luchtvochtigheid- en -kwaliteit-, en filter- en apparaatstatus weer.
Dubbel luchtinlaatsysteem
- Dankzij de luchtinlaat aan beide zijden is een hoog luchtdebiet gegarandeerd.
4 roterende wielen
- Voor meer mobiliteit.
Stille werking
- Soepel lopende motoren en ventilatoren plus stille luchtstroom.
Automatische modus
- De sensor regelt de automatische modus en past het prestatieniveau aan de luchtkwaliteit aan.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Vermogen (W)
|50
|Geschikte kamergrootte (m²)
|tot 100
|Luchtdebiet (m³/u)
|max. 520
|Filterefficiëntie volgens deeltjesgrootte (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Energie-instellingen
|5
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|9,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|11,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|290 x 290 x 580
¹⁾ Aanbevolen ruimtegrootte op basis van een plafondhoogte van 3m en een drievoudige luchtverversing per uur bij gebruik op het hoogste vermogensniveau.
Uitvoering
- Dubbel filtersysteem
- Aanduiding filterwissel
- Luchtkwaliteitsweergave
- Temperatuuraanduiding
- Weergave van relatieve luchtvochtigheid
- Bediening van het apparaat met aanraakfunctie
- Automatische modus
- Nacht-modus
- Vergrendelfunctie:
- Timer
Toepassingen
- Reservefilterset voor luchtreiniger AF 20 – voor luchtzuivering binnenshuis
Toebehoren
Onderdelen AF 50 Signature Line
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.