Les travaux de rénovation dans les bâtiments anciens libèrent souvent de l'amiante et d'autres substances nocives et cancérigènes, qui doivent être éliminées immédiatement. Le NT 30/1 Tact Te H ACD est l'aspirateur eau et poussières approprié à cette application. Il a été testé et approuvé selon la nouvelle norme ACD (Appliance for the Pickup of Combustible Dust), conformément à la norme CEI 60335-2-69:2021, pour l'aspiration de poussières inflammables ainsi que pour toutes les poussières de la classe H. Grâce à son design compact et mobile, il se transporte aisément d'un lieu d'utilisation à un autre. Le filtre plissé plat nettoyable Safety/HEPA permet de collecter en toute sécurité les poussières dangereuses avec des sacs filtrants de sécurité ou des sacs d'évacuation en PE ; de grandes quantités de poussières moins dangereuses peuvent être aspirées directement dans le réservoir. Le décolmatage du filtre commandé par un capteur Tact assure une puissance d'aspiration élevée en permanence grâce à un filtre toujours propre. Une prise d'appareil avec démarrage automatique ainsi qu'un système antistatique avec des accessoires conducteurs complètent le concept bien pensé du NT 30/1 Tact Te H ACD.