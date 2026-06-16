Nat-en droogzuiger NT 30/1 Tact Te H
Met een gegarandeerde filtratie-efficiëntie van 99,995 procent is de stof-/waterzuiger 30/1 Tact Te H de eerste keus als het gaat om het verwijderen van schadelijk stof van stofklasse H.
Bij renovatiewerkzaamheden in oude gebouwen weet je van tevoren nooit wat je aantreft. Regelmatig komen hierbij asbest en andere gezondheidsschadelijke en kankerverwekkende stoffen vrij die meteen moeten worden verwijderd. Met de NT 30/1 Tact Te H beschikt u over de juiste stof-/waterzuiger voor deze taak. Het apparaat is zeer compact en mobiel en hierdoor perfect afgestemd op alle externe omstandigheden en is bovendien gekeurd en toegestaan voor alle soorten stof van klasse H. Dankzij de innovatieve nieuwe dubbele filtering wordt schadelijk stof met een veiligheidsfilterzak verwijderd, en worden daarnaast grote hoeveelheden minder schadelijk stof direct opgezogen in het 30-liter reservoir. Hiervoor zorgt het opnieuw verbeterde, zeer efficiënte filterreinigingssysteem Tact. Zo behaalt het apparaat een gegarandeerde filtratie-efficiëntie van 99,995 procent. Een praktisch stopcontact met automatische in-/uitschakelfunctie evenals de volledig antistatische uitvoering inclusief geleidende toebehoren, maken het doordachte concept van onze NT 30/1 Tact Te H compleet.
Kenmerken en voordelen
Filtratiesysteem met H filter en Tact filterreinigingssysteemDirect opzuigen van minder gevaarlijk stof in het reservoir. Filtratie-efficiëntie: 99,995%. Grootst mogelijke gezondheidsbescherming zonder verlies van zuigkracht of gebruiksduur van filter.
Voldoet aan de testvereisten voor stofklasse H met het aanvullende certificaat 'Asbest', overeenkomstig TRGS 519.Voor asbesthoudend stof mogen in Duitsland alleen veiligheidsstofzuigers met deze goedkeuring gebruikt worden.
ACD-certificeringGoedgekeurd voor het opzuigen van brandbare stoffen. Gecertificeerd volgens IEC 60335-2-69:2021. Verhoogde gebruikersveiligheid.
Tact-gestuurd filtersysteem voor filterreiniging
- Garandeert maximale zuigkracht en filtercapaciteit.
- Optimale, behoeftegestuurde frequentie van filterreiniging.
- Geminimaliseerde geluidsemissie.
Compleet antistatisch systeem met geleidende toebehoren.
- Verhoogde gebruikersveiligheid.
- Afvoer van elektrostatische lading.
- Bescherming tegen elektrostatische ontlading.
Stopcontact voor apparatuur met in-/uitschakelautomaat.
- Elektrisch gereedschap eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger.
- Eenvoudige bediening dankzij de automatische in-/uitschakelfunctie.
- Energiezuinig: stofzuiger schakelt automatisch uit.
Stofklasse H veiligheidsstofzuiger
- Filtratie-efficiëntie van 99,995%.
- Elektronische volumestroombewaking.
- Zorgt voor schone en veilige werkplekken.
Veiligheids-/HEPA-vlakfilter
- Gecertificeerd voor stofklasse H. Scheidingsgraad van stof: 99,995%.
- PES-vezelmateriaal met dubbele PTFE-coating: bestand tegen rot en vocht.
- Ideaal voor het opzuigen van vloeistoffen, fijnstof en grof vuil.
Gereedschapsadapter voor elektrisch gereedschap
- Maakt stofvrij boren, zagen of schuren met elektrisch gereedschap mogelijk.
- Wordt geleverd met rubberen opzetstuk en valse luchtdraairing.
- Draairing voor het instellen van het zuigvermogen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tankinhoud (l)
|30
|Max. vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Kabelmateriaal
|Rubber
|Geluidsniveau (dB(A))
|69
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|14,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|19,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|560 x 370 x 580
Inbegrepen bij levering
- Veiligheidsfilterzak: 1 Stuk(s)
- Lengte zuigslang: 4 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
- Bocht: Elektrisch geleidend
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
- Plintenzuigmond
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: PTFE HEPA
- PE plastiek zak voor een stofvrije verwijdering: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap
- Antistatisch systeem
- Stootrand
- Veiligheidsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
- Filterreiniging: Sensorgestuurde, behoeftegerichte reiniging van het Tact-filter
- Materiaal van de tank: Kunststof
Videos
Toepassingen
- Veiligheidsstofzuiger van stofklasse H voor een veilige verwijdering van gezondheidsschadelijke en kankerverwekkende stof.
- Voor het opzuigen van fijn stof en grof vuil
- Goedkeuring voor asbestverwijdering conform de Duitse Arbo-verordening TRGS 519
- Geschikt voor het stofzuigen van brandbare stoffen volgens de ACD-standaard IEC 60335-2-69:2021 (Apparaat voor het opnemen van brandbaar stof).
Toebehoren
Onderdelen NT 30/1 Tact Te H
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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