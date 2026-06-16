Bij renovatiewerkzaamheden in oude gebouwen weet je van tevoren nooit wat je aantreft. Regelmatig komen hierbij asbest en andere gezondheidsschadelijke en kankerverwekkende stoffen vrij die meteen moeten worden verwijderd. Met de NT 30/1 Tact Te H beschikt u over de juiste stof-/waterzuiger voor deze taak. Het apparaat is zeer compact en mobiel en hierdoor perfect afgestemd op alle externe omstandigheden en is bovendien gekeurd en toegestaan voor alle soorten stof van klasse H. Dankzij de innovatieve nieuwe dubbele filtering wordt schadelijk stof met een veiligheidsfilterzak verwijderd, en worden daarnaast grote hoeveelheden minder schadelijk stof direct opgezogen in het 30-liter reservoir. Hiervoor zorgt het opnieuw verbeterde, zeer efficiënte filterreinigingssysteem Tact. Zo behaalt het apparaat een gegarandeerde filtratie-efficiëntie van 99,995 procent. Een praktisch stopcontact met automatische in-/uitschakelfunctie evenals de volledig antistatische uitvoering inclusief geleidende toebehoren, maken het doordachte concept van onze NT 30/1 Tact Te H compleet.