La grande cuve de 50 litres avec guidon réglable et flexible d'évacuation du NT 50/1 Tact Te H ACD en fait la solution idéale pour éliminer en toute sécurité les poussières nocives et cancérigènes, notamment dans les environnements industriels. Certifié et homologué pour toutes les poussières de classe H – y compris les poussières d'amiante –, il protège parfaitement les utilisateurs et l'environnement de travail. Il est en outre certifié pour l'aspiration de poussières combustibles selon la norme IEC 60335-2-69:2021 et la norme ACD (Appliance for the Pickup of Combustible Dust). Le filtre plissé plat Safety/HEPA à décolmatage permet d'aspirer les poussières dangereuses avec un sac filtrant de sécurité ou un sac de mise au rebut PE ainsi que de grandes quantités de poussières moins nocives directement dans la cuve. Son système de décolmatage du filtre Tact commandé par capteur assure la propreté du filtre pour une puissance d'aspiration constamment élevée. Une prise électrique intégrée avec mise en marche automatique et un système antistatique complet avec accessoires conducteurs viennent parfaire cet appareil professionnel.