Aspirateurs eau et poussières NT 50/1 Tact Te H ACD
Homologué pour le désamiantage et avec certification ACD : aspirateur eau et poussières avec réservoir de 50 l pour l'aspiration de poussières nocives de classe de poussière H.
La grande cuve de 50 litres avec guidon réglable et flexible d'évacuation du NT 50/1 Tact Te H ACD en fait la solution idéale pour éliminer en toute sécurité les poussières nocives et cancérigènes, notamment dans les environnements industriels. Certifié et homologué pour toutes les poussières de classe H – y compris les poussières d'amiante –, il protège parfaitement les utilisateurs et l'environnement de travail. Il est en outre certifié pour l'aspiration de poussières combustibles selon la norme IEC 60335-2-69:2021 et la norme ACD (Appliance for the Pickup of Combustible Dust). Le filtre plissé plat Safety/HEPA à décolmatage permet d'aspirer les poussières dangereuses avec un sac filtrant de sécurité ou un sac de mise au rebut PE ainsi que de grandes quantités de poussières moins nocives directement dans la cuve. Son système de décolmatage du filtre Tact commandé par capteur assure la propreté du filtre pour une puissance d'aspiration constamment élevée. Une prise électrique intégrée avec mise en marche automatique et un système antistatique complet avec accessoires conducteurs viennent parfaire cet appareil professionnel.
Caractéristiques et avantages
Système de filtration avec filtre H et système de décolmatage du filtre TactAspiration directe des poussières moins dangereuses dans le conteneur. Efficacité de filtration : 99,995 %. Meilleure protection sanitaire possible sans compromettre la puissance d’aspiration ou la durée de vie du filtre.
Répond aux exigences de test de la classe H avec examen complémentaire « Amiante » conformément aux prescriptions TRGS 519En Allemagne, seuls des aspirateurs de sécurité disposant de cette homologation doivent être utilisés pour les poussières contenant de l’amiante.
Certification ACDHomologué pour l'aspiration de poussières inflammables. Certifié conforme à la norme CEI 60335-2-69:2021. Sécurité accrue pour l'utilisateur.
Décolmatage du filtre commandé par capteur Tact
- Garantit une puissance d'aspiration et une capacité filtrante maximales
- Fréquence optimale de nettoyage des filtres en fonction des besoins.
- Émissions sonores minimisées.
Système antistatique complet avec accessoires conducteurs
- Sécurité accrue pour l'utilisateur.
- Dissipation de la charge électrostatique.
- Protection contre les décharges électrostatiques.
Manchon de connexion pour outil électrique avec marche/arrêt automatique
- L'outil électroportatif est aisé à raccorder à l'aspirateur.
- Utilisation facile via la fonction marche/arrêt automatique.
- Économie d'énergie : l'aspirateur se coupe automatiquement.
Aspirateur de sécurité de la classe de poussière H
- Efficacité de filtration de 99,995 %.
- Surveillance électronique du débit volumique.
- Garantit des postes de travail propres et sécurisés.
Filtre plissé plat Safety/HEPA
- Certifié pour la classe de poussière H. Taux d'élimination des poussières : 99,995 %.
- Matériau en fibres PES avec double revêtement PTFE : imputrescible et insensible à l'humidité.
- Pour l'aspiration des liquides, des poussières fines et des gros déchets.
Manchon à outil pour outils électroportatifs
- Permet de percer, de scier ou de meuler sans poussière avec des outils électroportatifs.
- Équipé d'un embout en caoutchouc et d'une bague rotative à air parasite.
- Régulation de la puissance d'aspiration à l'aide de la bague rotative.
Grand récipient de 50 litres
- Avec un guidon pratique et réglable pour faciliter le transport.
- Flexible d'évacuation intégré pour faciliter l'élimination de grandes quantités de liquides.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Volume de la cuve (l)
|50
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Matériau du câble
|Caoutchouc
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|69
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|19,6
|Poids emballage inclus (kg)
|25,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|640 x 370 x 1045
Inclus dans la livraison
- Sac filtrant de sécurité: 1 Pièce(s)
- Longueur flexible d'aspiration: 4 m
- Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Coude: électro-conducteur
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Manchon de raccordement pour outils électriques
- Flexible d'évacuation
- Filtre plissé plat: HEPA PTFE
- Guidon
- Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière: 1 Pièce(s)
Équipement
- Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs
- Système antistatique
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: I
- Poulie d'arrêt
- Décolmatage du filtre: Décolmatage du filtre Tact commandé par capteur en fonction des besoins
- Classe de poussière: H
- Matériau de la cuve: Plastique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Aspirateur de sécurité de classe H pour l’élimination sûre des poussières nocives et cancérigènes
- Pour l'aspiration des poussières fines et des gros déchets
- Désamiantage autorisé conformément au règlement allemand de la sécurité au travail TRGS 519
- Convient pour l'aspiration de poussières combustibles conformément à la norme ACD CEI 60335-2-69:2021 (Appliance for the Pickup of Combustible Dust)
Accessoires
Piéces détachées NT 50/1 Tact Te H ACD
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