Met zijn grote 50-liter reservoir met verstelbare duwbeugel en afvoerslang is onze stof-/waterzuiger NT 50/1 Tact Te H ideaal voor een veilige verwijdering van gezondheidsschadelijke en kankerverwekkende stoffen, vooral in een industriële omgeving. Het apparaat is gekeurd en toegestaan voor alle soorten stof van stofklasse H, inclusief asbeststof, en helpt zo om gebruikers en andere betrokken personen effectief te beschermen tegen gezondheidsrisico's. De nieuwe dubbele filtering zorgt ervoor dat niet alleen schadelijk stof met een veiligheidsfilterzak wordt verwijderd, maar ook dat grote hoeveelheden minder schadelijke stof direct in het reservoir worden opgezogen. Het opnieuw verbeterde, zeer efficiënte Tact-systeem zorgt hiervoor. De NT 50/1 Tact Te H is verder voorzien van een stopcontact met automatische in-/uitschakelfunctie, evenals een volledig antistatisch systeem inclusief geleidende toebehoren.