Nat-en droogzuiger NT 50/1 Tact Te H
Goedgekeurd voor asbestsanering en vele andere toepassingen: stof-/waterzuiger 50/1 Tact Te H met 50-liter reservoir voor het opzuigen van gezondheidsschadelijke stof van stofklasse H.
Met zijn grote 50-liter reservoir met verstelbare duwbeugel en afvoerslang is onze stof-/waterzuiger NT 50/1 Tact Te H ideaal voor een veilige verwijdering van gezondheidsschadelijke en kankerverwekkende stoffen, vooral in een industriële omgeving. Het apparaat is gekeurd en toegestaan voor alle soorten stof van stofklasse H, inclusief asbeststof, en helpt zo om gebruikers en andere betrokken personen effectief te beschermen tegen gezondheidsrisico's. De nieuwe dubbele filtering zorgt ervoor dat niet alleen schadelijk stof met een veiligheidsfilterzak wordt verwijderd, maar ook dat grote hoeveelheden minder schadelijke stof direct in het reservoir worden opgezogen. Het opnieuw verbeterde, zeer efficiënte Tact-systeem zorgt hiervoor. De NT 50/1 Tact Te H is verder voorzien van een stopcontact met automatische in-/uitschakelfunctie, evenals een volledig antistatisch systeem inclusief geleidende toebehoren.
Kenmerken en voordelen
Filtratiesysteem met H filter en Tact filterreinigingssysteemDirect opzuigen van minder gevaarlijk stof in het reservoir. Filtratie-efficiëntie: 99,995%. Grootst mogelijke gezondheidsbescherming zonder verlies van zuigkracht of gebruiksduur van filter.
Voldoet aan de testvereisten voor stofklasse H met het aanvullende certificaat 'Asbest', overeenkomstig TRGS 519.Voor asbesthoudend stof mogen in Duitsland alleen veiligheidsstofzuigers met deze goedkeuring gebruikt worden.
ACD-certificeringGoedgekeurd voor het opzuigen van brandbare stoffen. Gecertificeerd volgens IEC 60335-2-69:2021. Verhoogde gebruikersveiligheid.
Tact-gestuurd filtersysteem voor filterreiniging
- Garandeert maximale zuigkracht en filtercapaciteit.
- Optimale, behoeftegestuurde frequentie van filterreiniging.
- Geminimaliseerde geluidsemissie.
Compleet antistatisch systeem met geleidende toebehoren.
- Verhoogde gebruikersveiligheid.
- Afvoer van elektrostatische lading.
- Bescherming tegen elektrostatische ontlading.
Stopcontact voor apparatuur met in-/uitschakelautomaat.
- Elektrisch gereedschap eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger.
- Eenvoudige bediening dankzij de automatische in-/uitschakelfunctie.
- Energiezuinig: stofzuiger schakelt automatisch uit.
Stofklasse H veiligheidsstofzuiger
- Filtratie-efficiëntie van 99,995%.
- Elektronische volumestroombewaking.
- Zorgt voor schone en veilige werkplekken.
Veiligheids-/HEPA-vlakfilter
- Gecertificeerd voor stofklasse H. Scheidingsgraad van stof: 99,995%.
- PES-vezelmateriaal met dubbele PTFE-coating: bestand tegen rot en vocht.
- Ideaal voor het opzuigen van vloeistoffen, fijnstof en grof vuil.
Gereedschapsadapter voor elektrisch gereedschap
- Maakt stofvrij boren, zagen of schuren met elektrisch gereedschap mogelijk.
- Wordt geleverd met rubberen opzetstuk en valse luchtdraairing.
- Draairing voor het instellen van het zuigvermogen.
Grote container van 50 liter
- Met praktische, verstelbare duwbeugel voor eenvoudig transport.
- Geïntegreerde afvoerslang voor het eenvoudig afvoeren van grote hoeveelheden vloeistof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tankinhoud (l)
|50
|Max. vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Kabelmateriaal
|Rubber
|Geluidsniveau (dB(A))
|69
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|19,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|25,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|640 x 370 x 1045
Inbegrepen bij levering
- Veiligheidsfilterzak: 1 Stuk(s)
- Lengte zuigslang: 4 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
- Bocht: Elektrisch geleidend
- Materiaal filterzak: Vlies
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
- Plintenzuigmond
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Afvoerslang
- Vlakfilter: PTFE HEPA
- Duwbeugel
- PE plastiek zak voor een stofvrije verwijdering: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap
- Antistatisch systeem
- Stootrand
- Veiligheidsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
- Filterreiniging: Sensorgestuurde, behoeftegerichte reiniging van het Tact-filter
- Stofklasse: H
- Materiaal van de tank: Kunststof
Videos
Toepassingen
- Veiligheidsstofzuiger van stofklasse H voor een veilige verwijdering van gezondheidsschadelijke en kankerverwekkende stof.
- Voor het opzuigen van fijn stof en grof vuil
- Goedkeuring voor asbestverwijdering conform de Duitse Arbo-verordening TRGS 519
- Geschikt voor het stofzuigen van brandbare stoffen volgens de ACD-standaard IEC 60335-2-69:2021 (Apparaat voor het opnemen van brandbaar stof).
Toebehoren
Onderdelen NT 50/1 Tact Te H
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