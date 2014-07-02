Aspirateurs eau et poussières NT 75/1 Tact Me Te H
L'aspirateur eau et poussières NT 75/1 Tact Me Te H est destiné à l’aspiration de poussières de classe H nocives pour la santé. Il est équipé d'une cuve inox et d'un outil électroportatif.
L'aspirateur eau et poussières NT 75/1 Tact Me Te H est équipé en série d’une cuve Inox, destiné à l’aspiration de poussières de classe H (taux de rétention < 0.005%) nocives pour la santé (amiante, poussières cancérigènes…). Un outil électroportatif peut être couplé à l’aspirateur pour des applications dans des secteurs comme l’automobile, l’industrie ou le bâtiment.
Caractéristiques et avantages
Décolmatage du filtre commandé par capteur TactGarantit une puissance d'aspiration et une capacité filtrante maximales Fréquence optimale de nettoyage des filtres en fonction des besoins. Émissions sonores minimisées.
Répond aux exigences de test de la classe H avec examen complémentaire « Amiante » conformément aux prescriptions TRGS 519En Allemagne, seuls des aspirateurs de sécurité disposant de cette homologation doivent être utilisés pour les poussières contenant de l’amiante.
Sélecteur de tuyauLe diamètre du flexible d'aspiration branché sur l'appareil peut être réglé sur le panneau de commande.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Volume de la cuve (l)
|75
|Puissance absorbée (W)
|max. 1000
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|10
|Matériau du câble
|Caoutchouc
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|67
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoires (kg)
|24,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|640 x 540 x 925
Inclus dans la livraison
- Sac filtrant de sécurité: 1 Pièce(s)
- Longueur flexible d'aspiration: 2.5 m
- Type de flexible d'aspiration: avec coude (électro-conducteur)
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 505 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier, chromé
- Matériau sac filtrant: Papier
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Manchon de raccordement pour outils électriques
- Filtre plissé plat: HEPA-14 (H14)
- Guidon
Équipement
- Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs
- Système antistatique
- Classe de protection: I
- Poulie d'arrêt
- Décolmatage du filtre: Décolmatage du filtre Tact commandé par capteur en fonction des besoins
- Classe de poussière: H
- Matériau de la cuve: Acier inoxydable
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Aspirateur de sécurité de classe H pour l’élimination sûre des poussières nocives et cancérigènes
- Pour l'aspiration des poussières fines et des gros déchets
- Pour l'aspiration des liquides et des saletés humides
Accessoires
Piéces détachées NT 75/1 Tact Me Te H
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