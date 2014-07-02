De eerste Kärcher-stofzuiger in deze klasse die geschikt is voor stofklasse H. Dankzij zijn gesofisticeerde totaalconcept verwijdert de NT 75/1 Tact gevaarlijk stof met een superieure veiligheid. Deze stof-/waterzuiger is uitgerust met het Tact-systeem en een roestvrijstalen reservoir van 75 liter en voldoet volledig aan de wettelijke eisen voor veiligheidsstofzuigers voor stof uit stofklasse H en is zelfs goedgekeurd voor asbest (overeenkomstig TRGS 519). Het apparaat controleert automatisch de luchtsnelheid en er weerklinkt een geluidssignaal als de snelheid onder de grenswaarde van 20 m/s daalt. Het hoofdfilter van klasse H heeft een filteringsgraad van 99,995%. De bijgeleverde veiligheidsfilterset zorgt voor een stofvrije verwijdering.