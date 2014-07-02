Nat-en droogzuiger NT 75/1 Tact Me Te H
Professionele stof-/waterzuiger met een robuust roestvrijstalen reservoir van 75 liter voor gezondheidsbedreigende stoffen uit de stofklasse H (inclusief asbest). Met Te-functie voor het aansluiten van elektrisch gereedschap.
De eerste Kärcher-stofzuiger in deze klasse die geschikt is voor stofklasse H. Dankzij zijn gesofisticeerde totaalconcept verwijdert de NT 75/1 Tact gevaarlijk stof met een superieure veiligheid. Deze stof-/waterzuiger is uitgerust met het Tact-systeem en een roestvrijstalen reservoir van 75 liter en voldoet volledig aan de wettelijke eisen voor veiligheidsstofzuigers voor stof uit stofklasse H en is zelfs goedgekeurd voor asbest (overeenkomstig TRGS 519). Het apparaat controleert automatisch de luchtsnelheid en er weerklinkt een geluidssignaal als de snelheid onder de grenswaarde van 20 m/s daalt. Het hoofdfilter van klasse H heeft een filteringsgraad van 99,995%. De bijgeleverde veiligheidsfilterset zorgt voor een stofvrije verwijdering.
Kenmerken en voordelen
Tact-gestuurd filtersysteem voor filterreinigingGarandeert maximale zuigkracht en filtercapaciteit. Optimale, behoeftegestuurde frequentie van filterreiniging. Geminimaliseerde geluidsemissie.
Voldoet aan de testvereisten voor stofklasse H met het aanvullende certificaat 'Asbest', overeenkomstig TRGS 519.Voor asbesthoudend stof mogen in Duitsland alleen veiligheidsstofzuigers met deze goedkeuring gebruikt worden.
SlangkeuzeschakelaarDe diameter van de op het apparaat aangesloten zuigslang kan op het bedieningspaneel worden ingesteld.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Tankinhoud (l)
|75
|Max. vermogen (W)
|max. 1000
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|10
|Kabelmateriaal
|Rubber
|Geluidsniveau (dB(A))
|67
|Kleur
|zilver
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|24,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|640 x 540 x 925
Inbegrepen bij levering
- Veiligheidsfilterzak: 1 Stuk(s)
- Lengte zuigslang: 2.5 m
- Type zuigslang: Met bocht (elektrisch geleidend)
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 505 mm
- Materiaal zuigbuizen: Gechromeerd staal
- Materiaal filterzak: Papier
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
- Plintenzuigmond
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: HEPA-14 (H14)
- Duwbeugel
Uitvoering
- Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap
- Antistatisch systeem
- Veiligheidsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
- Filterreiniging: Sensorgestuurde, behoeftegerichte reiniging van het Tact-filter
- Stofklasse: H
- Materiaal van de tank: Roestvrij staal
Videos
Toepassingen
- Veiligheidsstofzuiger van stofklasse H voor een veilige verwijdering van gezondheidsschadelijke en kankerverwekkende stof.
- Voor het opzuigen van fijn stof en grof vuil
- Voor het opzuigen van vloeistoffen en nat vuil
Toebehoren
Onderdelen NT 75/1 Tact Me Te H
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