Nat-en droogzuiger NT 75/1 Tact Me Te H

Professionele stof-/waterzuiger met een robuust roestvrijstalen reservoir van 75 liter voor gezondheidsbedreigende stoffen uit de stofklasse H (inclusief asbest). Met Te-functie voor het aansluiten van elektrisch gereedschap.

De eerste Kärcher-stofzuiger in deze klasse die geschikt is voor stofklasse H. Dankzij zijn gesofisticeerde totaalconcept verwijdert de NT 75/1 Tact gevaarlijk stof met een superieure veiligheid. Deze stof-/waterzuiger is uitgerust met het Tact-systeem en een roestvrijstalen reservoir van 75 liter en voldoet volledig aan de wettelijke eisen voor veiligheidsstofzuigers voor stof uit stofklasse H en is zelfs goedgekeurd voor asbest (overeenkomstig TRGS 519). Het apparaat controleert automatisch de luchtsnelheid en er weerklinkt een geluidssignaal als de snelheid onder de grenswaarde van 20 m/s daalt. Het hoofdfilter van klasse H heeft een filteringsgraad van 99,995%. De bijgeleverde veiligheidsfilterset zorgt voor een stofvrije verwijdering.

Kenmerken en voordelen
Nat-en droogzuiger NT 75/1 Tact Me Te H: Tact-gestuurd filtersysteem voor filterreiniging
Tact-gestuurd filtersysteem voor filterreiniging
Garandeert maximale zuigkracht en filtercapaciteit. Optimale, behoeftegestuurde frequentie van filterreiniging. Geminimaliseerde geluidsemissie.
Nat-en droogzuiger NT 75/1 Tact Me Te H: Voldoet aan de testvereisten voor stofklasse H met het aanvullende certificaat 'Asbest', overeenkomstig TRGS 519.
Voldoet aan de testvereisten voor stofklasse H met het aanvullende certificaat 'Asbest', overeenkomstig TRGS 519.
Voor asbesthoudend stof mogen in Duitsland alleen veiligheidsstofzuigers met deze goedkeuring gebruikt worden.
Nat-en droogzuiger NT 75/1 Tact Me Te H: Slangkeuzeschakelaar
Slangkeuzeschakelaar
De diameter van de op het apparaat aangesloten zuigslang kan op het bedieningspaneel worden ingesteld.
Specificaties

Technische gegevens

Stroomsoort (V) 220 - 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Luchtverplaatsing (l/s) 74
Vacuüm (mbar/kPa) 254 / 25,4
Tankinhoud (l) 75
Max. vermogen (W) max. 1000
Standaard nominale diameter ( ) ID 35
Kabellengte (m) 10
Kabelmateriaal Rubber
Geluidsniveau (dB(A)) 67
Kleur zilver
Gewicht zonder toebehoren (kg) 24,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 640 x 540 x 925

Inbegrepen bij levering

  • Veiligheidsfilterzak: 1 Stuk(s)
  • Lengte zuigslang: 2.5 m
  • Type zuigslang: Met bocht (elektrisch geleidend)
  • Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
  • Lengte zuigbuizen: 505 mm
  • Materiaal zuigbuizen: Gechromeerd staal
  • Materiaal filterzak: Papier
  • Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
  • Plintenzuigmond
  • Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
  • Vlakfilter: HEPA-14 (H14)
  • Duwbeugel

Uitvoering

  • Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap
  • Antistatisch systeem
  • Veiligheidsklasse: I
  • Zwenkwiel met rem
  • Filterreiniging: Sensorgestuurde, behoeftegerichte reiniging van het Tact-filter
  • Stofklasse: H
  • Materiaal van de tank: Roestvrij staal
Nat-en droogzuiger NT 75/1 Tact Me Te H
Nat-en droogzuiger NT 75/1 Tact Me Te H
Videos
Toepassingen
  • Veiligheidsstofzuiger van stofklasse H voor een veilige verwijdering van gezondheidsschadelijke en kankerverwekkende stof.
  • Voor het opzuigen van fijn stof en grof vuil
  • Voor het opzuigen van vloeistoffen en nat vuil
Toebehoren
Onderdelen NT 75/1 Tact Me Te H

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.