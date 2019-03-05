NE LAISSEZ PAS VOTRE POUMON SERVIR DE FILTRE
Nos poumons ne sont pas faits pour les particules fines. Et surtout pas pour de grandes quantités qui sont extrêmement dangereuses. C’est la raison pour laquelle les maladies pulmonaires chroniques occupent la 3ème place des statistiques sur les maladies. Le coût du traitement s’élève à plusieurs milliards d’euros. Quel est le prix de votre santé ?
Un aspirateur est aussi bon que son filtre.
Oui, nous attachons de l’importance au design. Les performances exceptionnelles que renferment les appareils Kärcher se voient à l’extérieur. Mais ce qui est décisif, c’est ce qui se trouve à l’intérieur : la technique. Nos innovations actuelles en termes de technologie
de fi ltration prouvent que même à l’ère de la haute technologie, d’énormes progrès sont possibles.
Classe dans chaque classe
Affi cher sa couleur n’a jamais été aussi sûr. Nos fi ltres principaux vous indiquent leur utilisation sous forme de code couleur. Marron pour le bois et la poussière de fibres en général. Le rouge signifie HEPA. Le noir est pour les applications les plus diffi ciles. Le bleu est synonyme d’utilisation universelle. Et le vert est pour la poussière
sèche et un rendement élevé.
Filtre à bougie
Notre tout nouveau filtre à bougie est adapté à n’importe quel aspirateur monomoteur Kärcher Tact. Les 8 bougies enduites de PTFE sont très efficaces contre les poussières de bois et de fibres de toutes sortes. Certifi é classes de poussières M et L. Taux d’élimination de la poussière garanti: 99,9 %.
■ Permet pour la première fois l’aspiration de poussières fibreuses sans sac filtrant
■ Puissance d’aspiration élevée garantie (aucun bouchage !)
■ Insensible à l’humidité et imputrescible
HEPA
Le premier filtre H nettoyable pour aspirateurs eau et poussière. À un seul étage et en exclusivité chez Kärcher. Certifié classe de poussières H. Taux d’élimination de la poussière garanti : 99,995 % (HEPA).
■ Convient pour aspirer les poussières dangereuses pour la santé et les poussières explosives
■ Le nouveau filtre PTFE-H est le premier filtre H nettoyable du marché. Il permet également d’aspirer de grandes quantités de poussière fine sans sac filtrant
■ Lors de l’aspiration de poussières dangereuses pour la santé, les travaux doivent être effectués à l’aide d’un set de filtres de sécurité ou d’un sac d’élimination
PTFE filter
Nous avons la meilleure solution de filtrage pour des applications générant énormément de poussière telles que le ponçage du béton frais ou la manipulation de toners : nos filtres PTFE. Ils peuvent être utilisés dans tous les nouveaux modèles NT Tact. Certifiés classes de poussières M et L. Taux d’élimination de la poussière garanti : 99,9 %.
■ Insensible à l’humidité et imputrescible
■ Encore plus économique grâce à l’allongement
de la durée de vie du filtre
■ Puissance d’aspiration élevée garantie (aucun
bouchage !)
PES filter
Nos nouveaux aspirateurs NT Tact sont équipés en série de ces fi ltres PES qui donnent d’excellents résultats, pour des applications sèches comme humides. Certifiés classes de poussières M et L.
Taux d’élimination de la poussière
garanti : 99,9 %.
■ Insensible à l’humidité et imputrescible
■ Encore plus économique grâce à l’allongement
de la durée de vie du fi ltre
■ Convient pour les changements fréquents entre
l’aspirateur eau et l’aspirateur poussières
Papier
Ces fi ltres en papier sont également un bon choix en termes de prix pour les applications sèches. Ils peuvent être utilisés dans tous les nouveaux aspirateurs NT Tact. Certifi és classes de poussières
M et L. Taux d’élimination de la poussière
garanti : 99,9 %.
Grande puissance d’aspiration lors de l’aspiration
de poussières fines
■ Degré de rétention de poussière élevé
■ Faire sécher le fi ltre après l’aspiration de
liquides !