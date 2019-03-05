NE LAISSEZ PAS VOTRE POUMON SERVIR DE FILTRE

Filtre à bougie

Notre tout nouveau filtre à bougie est adapté à n’importe quel aspirateur monomoteur Kärcher Tact. Les 8 bougies enduites de PTFE sont très efficaces contre les poussières de bois et de fibres de toutes sortes. Certifi é classes de poussières M et L. Taux d’élimination de la poussière garanti: 99,9 %.

■ Permet pour la première fois l’aspiration de poussières fibreuses sans sac filtrant

■ Puissance d’aspiration élevée garantie (aucun bouchage !)

■ Insensible à l’humidité et imputrescible