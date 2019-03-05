LAAT JE LONGEN NIET JE STOFFILTER ZIJN

HEPA

Het eerste reinigbare H-filter voor stof-/ waterzuigers. Eentraps en exclusief bij Kärcher. Gecertificeerd voor stofklasse H. Gegarandeerd stofafscheidingspercentage:

99,995% (HEPA).

■ Geschikt voor het zuigen van schadelijke en explosieve stoffen

■ Het nieuwe PTFE-H-filter is het eerste reinigbare H-filter op de markt. Zo kun je ook grote hoeveelheden stof zuigen zonder filterzak

■ Bij het zuigen van schadelijke stoffen moet de veiligheidsfilterset of afvoerzak worden gebruikt



Stofklasse: H