LAAT JE LONGEN NIET JE STOFFILTER ZIJN
Onze longen zijn niet gebouwd om met fijn stof om te gaan. Laat staan grote volumes ervan. En het zijn die grote volumes die extreem gevaarlijk kunnen zijn. Dat is de reden waarom chronische obstructieve longziekte (COPD) de derde meest voorkomende ziekte is. Behandeling ervan kost enkele miljarden euros. Hoeveel is uw gezondheid waard voor u?
Een stofzuiger is pas zo goed als zijn filter.
Ja, we hechten belang aan het ontwerp. Maar wat bepalend is, is wat erin zit: de techniek. Onze actuele innovaties qua technologie van filtratie bewijzen dat zelfs in het tijdperk van hoogwaardige eisen, enorme vooruitgang is gemaakt.
Klasse in elke Klasse
Kleur bekennen was nog nooit zo veilig. Onze hoofdfilters geven met kleurcodes aan voor welke toepassing ze bestemd zijn. Bruin voor hout- en vezelhoudend stof in het algemeen. Rood betekent HEPA. Zwart voor zware gebruiksomstandigheden. Blauw betekent universeel inzetbaar. En groen staat voor droog stof en hoge efficiëntie.
Kaarsenfilter
Ons gloednieuwe kaarsenfilter past in elke 1-motorige Kärcher Tact-zuiger. De 8 kaarsen met PTFE-bekleding werken zeer efficiënt bij elke soort hout- en vezelhoudend stof. Gecertificeerd voor stofklasse M en L. Gegarandeerd stofafscheidingspercentage: 99,9%.
■ Maakt voor het eerst het zuigen van vezelige stoffen zonder filterzak mogelijk
■ Gegarandeerd hoog zuigvermogen (raakt niet verstopt!)
■ Vochtongevoelig en rotvrij
Stofklasse: M+L
HEPA
Het eerste reinigbare H-filter voor stof-/ waterzuigers. Eentraps en exclusief bij Kärcher. Gecertificeerd voor stofklasse H. Gegarandeerd stofafscheidingspercentage:
99,995% (HEPA).
■ Geschikt voor het zuigen van schadelijke en explosieve stoffen
■ Het nieuwe PTFE-H-filter is het eerste reinigbare H-filter op de markt. Zo kun je ook grote hoeveelheden stof zuigen zonder filterzak
■ Bij het zuigen van schadelijke stoffen moet de veiligheidsfilterset of afvoerzak worden gebruikt
Stofklasse: H
PTFE filter
Voor zeer stofintensieve toepassingen, zoals bijvoorbeeld het afslijpen van vers beton of het werken met toners, hebben we de beste filteroplossing: onze PTFE-filter. Geschikt voor alle nieuwe NT Tact-modellen. Gecertificeerd voor stofklasse M en L. Gegarandeerd stofafscheidingspercentage: 99,9%.
■ Vochtongevoelig en rotvrij
■ Nog economischer door langere gebruiksduur
■ Gegarandeerd hoog zuigvermogen
(raakt niet verstopt!).
Stofklasse: M+L
PES filter
Onze nieuwe NT Tact-zuigers zijn standaard uitgerust met deze PES-filters, die zowel bij natte als droge toepassingen zeer goede resultaten opleveren. Gecertificeerd voor stofklasse M en L. Gegarandeerd stofafscheidingspercentage: 99,9%.
■ Vochtongevoelig en rotvrij
■ Nog economischer door langere gebruiksduur
■ Zeer geschikt bij regelmatig wisselen tussen nat- en droogzuigen.
Stofklasse: M+L
Papier
Deze papierfilters zijn voor droge toepassingen
ook qua prijs een goede keuze. Geschikt voor alle nieuwe NT Tact-zuigers. Gecertificeerd voor stofklasse M en L. Gegarandeerd stofafscheidingspercentage: 99,9%.
■ Hoog zuigvermogen bij het zuigen van fijnstof
■ Hoog filtervermogen
■ Na het zuigen van vloeistoffen moet het filter worden gedroogd!
Stofklasse: M+L