L'aspirateur eau et poussières NT 22/1 Ap L Go!Further en noir, disponible en édition limitée et fabriqué à partir de 50 % de plastique recyclé¹⁾, est équipé d'accessoires exclusifs, à savoir 10 sacs filtrants non tissés. Petit, puissant, fiable, extrêmement polyvalent et ultra léger. Ainsi, il est idéal pour les tâches de nettoyage faciles et de moyenne intensité dans divers domaines d'utilisation professionnels. La poussière, les gros déchets et les liquides peuvent être ramassés aisément grâce au décolmatage semi-automatique du filtre associé au filtre à cartouche PES résistant à l'humidité. Étant donné que le raccord du flexible d'aspiration est intégré directement dans le dessus de l'appareil, le volume de la cuve est exploité de façon optimale. Ses dimensions très compactes et son faible poids permettent un transport aisé et sans problèmes de l'appareil qui offre de surcroît une utilisation très facile.