Aspirateurs eau et poussières NT 22/1 Ap L Go!Further
Le NT 22/1 Ap L Go!Further est une édition limitée en coloris noir de l'aspirateur eau et poussières avec 50 % de plastique recyclé¹⁾ et équipée d'accessoires exclusifs : 10 sacs filtrants non tissés.
L'aspirateur eau et poussières NT 22/1 Ap L Go!Further en noir, disponible en édition limitée et fabriqué à partir de 50 % de plastique recyclé¹⁾, est équipé d'accessoires exclusifs, à savoir 10 sacs filtrants non tissés. Petit, puissant, fiable, extrêmement polyvalent et ultra léger. Ainsi, il est idéal pour les tâches de nettoyage faciles et de moyenne intensité dans divers domaines d'utilisation professionnels. La poussière, les gros déchets et les liquides peuvent être ramassés aisément grâce au décolmatage semi-automatique du filtre associé au filtre à cartouche PES résistant à l'humidité. Étant donné que le raccord du flexible d'aspiration est intégré directement dans le dessus de l'appareil, le volume de la cuve est exploité de façon optimale. Ses dimensions très compactes et son faible poids permettent un transport aisé et sans problèmes de l'appareil qui offre de surcroît une utilisation très facile.
Caractéristiques et avantages
Poids et dimensions réduitsL’appareil est facile à transporter et à ranger.
Décolmatage semi-automatique du filtre ApEfficacité optimale du décolmatage du filtre par simple pression sur un bouton. Permet une capacité filtrante et une puissance d'aspiration élevées constantes. Entraîne un gain de temps et une durée de vie accrue du filtre.
Caractéristiques durablesDesign avec 50 % de plastique recyclé¹⁾. Filtre à cartouche PES résistant à l'humidité : lavable et permettant d'aspirer sans sac filtrant. Décolmatage semi-automatique du filtre Ap pour une durée de vie prolongée du filtre.
Filtre cartouche en PES insensible à l’humidité
- Permet un passage facile de l'aspiration d'eau à l'aspiration de poussières.
- Pas de séchage préalable du filtre à cartouche PES nécessaire.
- Filtre à cartouche PES lavable.
Connexion du tuyau d'aspiration à la tête de la machine
- Permet d’utiliser la totalité du volume du conteneur.
- Gain de temps grâce à un intervalle plus long entre deux vidanges.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|72
|Dépression (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Volume de la cuve (l)
|22
|Matériau de la cuve
|Plastique avec contenu recyclé
|Puissance absorbée (W)
|max. 1300
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|6
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|71
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|5,7
|Poids emballage inclus (kg)
|9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 370 x 480
¹⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires.
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 1.9 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 505 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Nombre de sacs filtrants: 10 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Largeur suceur eau et poussières: 300 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre à cartouche: PES
Équipement
- Décolmatage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Classe de protection: II
- Poulie d'arrêt
Domaines d'utilisation
- Appareil idéal pour les travaux de nettoyage légers à moyens, dans de nombreux domaines d’application
- Adapté à l'aspiration des surfaces humides et sèches
Accessoires
Piéces détachées NT 22/1 Ap L Go!Further
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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