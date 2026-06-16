Nat-en droogzuiger NT 22/1 Ap L Go!Further
De NT 22/1 Ap L Go!Further is een limited edition zwarte nat- en droogzuiger, vervaardigd uit 50% gerecycled kunststof¹⁾ en wordt geleverd met exclusieve accessoires: 10 vliesfilterzakken.
De limited edition zwarte NT 22/1 Ap L Go!Further nat- en droogzuiger, gemaakt van 50 procent gerecycled kunststof¹⁾, wordt geleverd met exclusieve accessoires en 10 vliesfilterzakken. Hij is klein, krachtig, betrouwbaar, uiterst veelzijdig en vederlicht. Dit maakt hem ideaal voor lichte tot middelzware reinigingstaken in diverse commerciële sectoren. Stof, grof vuil en vloeistoffen kunnen moeiteloos worden opgezogen dankzij de halfautomatische filterreiniging in combinatie met het vochtbestendige PES-patroonfilter. Omdat de zuigslangaansluiting direct in de machinekop is geïntegreerd, wordt het reservoirvolume optimaal benut. Dankzij de zeer compacte afmetingen en het lage gewicht is de machine eenvoudig en comfortabel te transporteren en bovendien zeer gemakkelijk te bedienen.
Kenmerken en voordelen
Laag gewicht en compacte afmetingenHet apparaat kan eenvoudig en comfortabel worden vervoerd en opgeborgen.
Semi-automatische filterreiniging ApOptimale filterreinigingsefficiëntie met één druk op de knop. Maakt constant hoge filterprestaties en zuigkracht mogelijk. Leidt tot tijdsbesparing en langere levensduur van het filter.
DuurzaamheidskenmerkenOntwerp met 50% gerecycled kunststof¹⁾. Vochtbestendig PES-patroonfilter: afwasbaar en maakt stofzuigen zonder filterzak mogelijk. Halfautomatische filterreiniging Ap voor een langere levensduur van het filter.
Vochtbestendige PES patroonfilter
- Eenvoudig wisselen tussen nat- en droogstofzuigergebruik.
- Het PES-cartridgefilter hoeft niet te worden gedroogd voor gebruik.
- Afwasbaar PES-patroonfilter.
Aansluiting voor zuigslang op de kop van het apparaat
- Laat toe het volledige volume van het vuilreservoir te gebruiken.
- Bespaar tijd door minder vaak het vuilreservoir te moeten leeg maken.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|72
|Vacuüm (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Tankinhoud (l)
|22
|Materiaal van de tank
|Kunststof met gerecycled materiaal
|Max. vermogen (W)
|max. 1300
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|6
|Geluidsniveau (dB(A))
|71
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|380 x 370 x 480
¹⁾ Alleen het apparaat, alle kunststof onderdelen zonder accessoires.
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 1.9 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 505 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Aantal filterzakken: 10 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 300 mm
- Plintenzuigmond
- Patroonfilter: PES
Uitvoering
- Filterreiniging: Semi-automatische filterreiniging Ap
- Veiligheidsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
Toepassingen
- Ideaal apparaat voor lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden in tal van commerciële toepassingen
- Geschikt voor nat en droog stofzuigen
Toebehoren
Onderdelen NT 22/1 Ap L Go!Further
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