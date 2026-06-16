De limited edition zwarte NT 22/1 Ap L Go!Further nat- en droogzuiger, gemaakt van 50 procent gerecycled kunststof¹⁾, wordt geleverd met exclusieve accessoires en 10 vliesfilterzakken. Hij is klein, krachtig, betrouwbaar, uiterst veelzijdig en vederlicht. Dit maakt hem ideaal voor lichte tot middelzware reinigingstaken in diverse commerciële sectoren. Stof, grof vuil en vloeistoffen kunnen moeiteloos worden opgezogen dankzij de halfautomatische filterreiniging in combinatie met het vochtbestendige PES-patroonfilter. Omdat de zuigslangaansluiting direct in de machinekop is geïntegreerd, wordt het reservoirvolume optimaal benut. Dankzij de zeer compacte afmetingen en het lage gewicht is de machine eenvoudig en comfortabel te transporteren en bovendien zeer gemakkelijk te bedienen.