Aspirateurs eau et poussières NT 22/1 Ap Te Adv L
Aspirateur eau et poussières NT 22/1 Ap Te Adv L avec connecteur à fonction marche/arrêt automatique, décolmatage du filtre Ap et une multitude de suceurs d'aspiration. Le coude et le flexible d'aspiration sont électroconducteurs.
L'aspirateur eau et poussières NT 22/1 Ap Te Adv L de Kärcher est parfaitement adapté aux besoins des artisans, mais convient également au nettoyage de bâtiments, au nettoyage intérieur des véhicules et à de nombreuses autres applications professionnelles. Les poussières et les gros déchets ne sont pas un problème pour cet aspirateur et sa puissance d'aspiration élevée constante. Il vient tout aussi aisément à bout des liquides grâce à son filtre à cartouche PES résistant à l'humidité. Son format astucieux avec le raccord de flexible d'aspiration intégré dans la tête de l'appareil permet d'utiliser l'intégralité du volume de la cuve tandis que son faible poids garantit un transport sans effort. Cet aspirateur polyvalent facile d'utilisation dispose du décolmatage semi-automatique et efficace du filtre Ap ainsi que d'un connecteur à fonction marche/arrêt automatique pour les outils électroportatifs. Le coude et le flexible d'aspiration sont en outre électroconducteurs afin d'assurer une protection contre les décharges électrostatiques. Le suceur d'aspiration auto, le suceur fauteuil, le suceur pour fentes, le suceur pinceau et la brosse polyvalente constituent par ailleurs un ensemble d'accessoires complet.
Caractéristiques et avantages
Poids et dimensions réduitsL’appareil est facile à transporter et à ranger.
Décolmatage semi-automatique du filtre ApNettoyage efficace et confortable des filtres pour une puissance d'aspiration toujours élevée.
Ensemble d'accessoires complet inclusFlexible d'aspiration et coude électroconducteurs pour une protection DES fiable. Avec suceurs voiture et fauteuil pour le nettoyage intérieur des véhicules. Avec suceur pinceau, suceur pour fentes et brosse polyvalente pour le nettoyage des surfaces dures.
Prise pour outils électriques (à démarrage automatique)
- La prise sert de « télécommande » pour l’aspirateur.
- L’aspirateur démarre automatiquement dès que l’outil électrique qui y est branché fonctionne.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|72
|Dépression (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Volume de la cuve (l)
|22
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1300
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|6
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|72
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|6,1
|Poids emballage inclus (kg)
|10
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 370 x 480
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2.5 m
- Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur
- Coude: électro-conducteur
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 505 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier, chromé
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Largeur suceur eau et poussières: 300 mm
- Suceur pour fentes
- Suceur fauteuil
- Suceur pinceau
- Suceur d'aspiration auto
- Filtre à cartouche: PES
- Manchon de raccordement pour outils électriques
Équipement
- Classe de poussière: L
- Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale
- Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs
- Décolmatage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: I
- Poulie d'arrêt
Domaines d'utilisation
- Appareil idéal pour les travaux de nettoyage légers à moyens, dans de nombreux domaines d’application
Accessoires
Piéces détachées NT 22/1 Ap Te Adv L
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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