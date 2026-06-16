L'aspirateur eau et poussières NT 22/1 Ap Te Adv L de Kärcher est parfaitement adapté aux besoins des artisans, mais convient également au nettoyage de bâtiments, au nettoyage intérieur des véhicules et à de nombreuses autres applications professionnelles. Les poussières et les gros déchets ne sont pas un problème pour cet aspirateur et sa puissance d'aspiration élevée constante. Il vient tout aussi aisément à bout des liquides grâce à son filtre à cartouche PES résistant à l'humidité. Son format astucieux avec le raccord de flexible d'aspiration intégré dans la tête de l'appareil permet d'utiliser l'intégralité du volume de la cuve tandis que son faible poids garantit un transport sans effort. Cet aspirateur polyvalent facile d'utilisation dispose du décolmatage semi-automatique et efficace du filtre Ap ainsi que d'un connecteur à fonction marche/arrêt automatique pour les outils électroportatifs. Le coude et le flexible d'aspiration sont en outre électroconducteurs afin d'assurer une protection contre les décharges électrostatiques. Le suceur d'aspiration auto, le suceur fauteuil, le suceur pour fentes, le suceur pinceau et la brosse polyvalente constituent par ailleurs un ensemble d'accessoires complet.