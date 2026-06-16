Nat-en droogzuiger NT 22/1 Ap Te Adv L
NT 22/1 Ap Te Adv L nat- en droogzuiger met stopcontact, automatische aan-/uitschakelaar en halfautomatische filterreiniging. De bochten en de zuigslang zijn elektrisch geleidend.
De NT 22/1 Ap Te Adv L nat- en droogzuiger van Kärcher is perfect afgestemd op de eisen van de vakman, maar is ook geschikt voor het reinigen van gebouwen, het interieur van voertuigen en vele andere commerciële toepassingen. De stofzuiger verwerkt stof en grof vuil met een hoge en constante zuigkracht. Ook vloeistoffen kan hij zonder problemen aan, dankzij het PES patroonfilter dat ongevoelig is voor vocht. Het slimme ontwerp met de in de kop van het apparaat geïntegreerde zuigslangaansluiting maakt het mogelijk de capaciteit van het reservoir volledig te benutten, en het lage gewicht maakt moeiteloos transport mogelijk. De multifunctionele stofzuiger is eenvoudig te bedienen en biedt een efficiënte, halfautomatische reiniging van de Ap-filter en een apparaataansluiting met automatische in- en uitschakeling voor elektrisch gereedschap. De bochten en de zuigslang zijn bovendien elektrisch geleidend ter bescherming tegen elektrostatische ontladingen. Het autoreinigingsmondstuk, het bekledingsmondstuk, het plintenzuigmondstuk, de zuigborstel en de multifunctionele borstel vormen eveneens een omvangrijk toebehorenpakket.
Kenmerken en voordelen
Laag gewicht en compacte afmetingenHet apparaat kan eenvoudig en comfortabel worden vervoerd en opgeborgen.
Semi-automatische filterreiniging ApEfficiënte en handige filterreiniging voor een constante zuigkracht.
Uitgebreide accessoirekit inbegrepenZuigslang en bochten elektrisch geleidend voor betrouwbare ESD-bescherming. Met auto- en bekledingszuigmond voor het reinigen van het interieur van voertuigen. Met zuigborstel, plintenzuigmond en multifunctionele borstel voor het reinigen van harde oppervlakken.
Stopcontact voor apparatuur (met automatisch inschakelen)
- Het stopcontact fungeert als 'afstandsbediening' voor de zuiger.
- De stof-/waterzuiger wordt automatisch gestart zodra het aangesloten elektrische gereedschap wordt opgestart.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|72
|Vacuüm (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Tankinhoud (l)
|22
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Max. vermogen (W)
|max. 1300
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|6
|Geluidsniveau (dB(A))
|72
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|10
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|380 x 370 x 480
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2.5 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- Bocht: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 505 mm
- Materiaal zuigbuizen: Gechromeerd staal
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 300 mm
- Plintenzuigmond
- Bekledingszuigmond
- Zuigborstel
- Autozuigmond voor het interieur van wagens
- Patroonfilter: PES
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
Uitvoering
- Stofklasse: L
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt
- Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap
- Filterreiniging: Semi-automatische filterreiniging Ap
- Stootrand
- Veiligheidsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
Toepassingen
- Ideaal apparaat voor lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden in tal van commerciële toepassingen
Toebehoren
Onderdelen NT 22/1 Ap Te Adv L
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