De NT 22/1 Ap Te Adv L nat- en droogzuiger van Kärcher is perfect afgestemd op de eisen van de vakman, maar is ook geschikt voor het reinigen van gebouwen, het interieur van voertuigen en vele andere commerciële toepassingen. De stofzuiger verwerkt stof en grof vuil met een hoge en constante zuigkracht. Ook vloeistoffen kan hij zonder problemen aan, dankzij het PES patroonfilter dat ongevoelig is voor vocht. Het slimme ontwerp met de in de kop van het apparaat geïntegreerde zuigslangaansluiting maakt het mogelijk de capaciteit van het reservoir volledig te benutten, en het lage gewicht maakt moeiteloos transport mogelijk. De multifunctionele stofzuiger is eenvoudig te bedienen en biedt een efficiënte, halfautomatische reiniging van de Ap-filter en een apparaataansluiting met automatische in- en uitschakeling voor elektrisch gereedschap. De bochten en de zuigslang zijn bovendien elektrisch geleidend ter bescherming tegen elektrostatische ontladingen. Het autoreinigingsmondstuk, het bekledingsmondstuk, het plintenzuigmondstuk, de zuigborstel en de multifunctionele borstel vormen eveneens een omvangrijk toebehorenpakket.