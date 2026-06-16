L'aspirateur de sécurité NT 30/1 Ap Te H de Kärcher s'illustre par son filtre plissé plat HEPA H 13 en matériau à base de fibres de verre. Ce dernier permet l'aspiration des poussières très dangereuses et cancérigènes de la classe de poussière H comme l'amiante, le plomb et les moisissures qui surviennent notamment sur les chantiers lors de travaux de remise à neuf. L'aspirateur garantit une efficacité de filtration de 99,995 % et élimine aisément les poussières fines avec sa puissante turbine. Grâce au connecteur intégré avec mise en marche automatique et système antistatique (avec des accessoires conducteurs), il est idéal pour l'aspiration directe sur les outils électroportatifs produisant de la poussière. Les possibilités d'utilisation de l'aspirateur sont très variées grâce à sa puissance d'aspiration élevée : travaux de meulage et de remise à neuf, travaux de montage ou d'installation, élimination de liquides ou aspiration sur les machines et les installations. L'aspirateur étant équipé d'un câble d'alimentation en caoutchouc robuste, il est parfait pour l'utilisation sur les chantiers de gros œuvre et de remise à neuf.