De veiligheidsstofzuiger NT 30/1 Ap Te H van Kärcher overtuigt met zijn HEPA-H 13 vlakfilter van glasvezelmateriaal. Hierdoor kan hij worden gebruikt voor het afzuigen van zeer gevaarlijke en kankerverwekkende soorten stof in stofklasse H, zoals asbest, lood en schimmel, die ontstaan ​​in werkplaatsen en nog meer op bouwplaatsen bij renovatiewerkzaamheden. De stofzuiger garandeert een filterrendement van 99,995% en maakt het verwijderen van fijn stof met zijn krachtige turbine kinderspel. Dankzij de geïntegreerde apparaataansluiting met automatische start en antistatisch systeem (met geleidende accessoires) is hij ideaal voor het rechtstreeks afzuigen van stofproducerende elektrische gereedschappen. Dankzij zijn hoge zuigkracht is de stofzuiger breed inzetbaar: schuur- en renovatiewerkzaamheden, montage- of installatiewerkzaamheden, het verwijderen van vloeistoffen of het afzuigen van machines en installaties. Omdat de stofzuiger een slijtvaste rubberen stroomkabel heeft, is hij ideaal voor gebruik in ruwbouw- en renovatiewerkzaamheden.