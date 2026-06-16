Nat-en droogzuiger NT 30/1 Ap Te H
NT 30/1 Ap Te H veiligheidsstofzuiger met gegarandeerde filtratie-efficiëntie van 99,995%. Ideaal geschikt voor het opzuigen van zeer gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen (stofklasse H).
De veiligheidsstofzuiger NT 30/1 Ap Te H van Kärcher overtuigt met zijn HEPA-H 13 vlakfilter van glasvezelmateriaal. Hierdoor kan hij worden gebruikt voor het afzuigen van zeer gevaarlijke en kankerverwekkende soorten stof in stofklasse H, zoals asbest, lood en schimmel, die ontstaan in werkplaatsen en nog meer op bouwplaatsen bij renovatiewerkzaamheden. De stofzuiger garandeert een filterrendement van 99,995% en maakt het verwijderen van fijn stof met zijn krachtige turbine kinderspel. Dankzij de geïntegreerde apparaataansluiting met automatische start en antistatisch systeem (met geleidende accessoires) is hij ideaal voor het rechtstreeks afzuigen van stofproducerende elektrische gereedschappen. Dankzij zijn hoge zuigkracht is de stofzuiger breed inzetbaar: schuur- en renovatiewerkzaamheden, montage- of installatiewerkzaamheden, het verwijderen van vloeistoffen of het afzuigen van machines en installaties. Omdat de stofzuiger een slijtvaste rubberen stroomkabel heeft, is hij ideaal voor gebruik in ruwbouw- en renovatiewerkzaamheden.
Kenmerken en voordelen
Stofklasse H veiligheidsstofzuigerFiltratie-efficiëntie van 99,995%. Elektronische volumestroombewaking. Zorgt voor schone en veilige werkplekken.
Erkend voor asbestsaneringStofklasse H veiligheidsstofzuiger. Extra asbesttest met succes doorstaan. Getest volgens TRGS 519 (Technische Regel voor Gevaarlijke Stoffen) voor Duitsland.
Compleet antistatisch systeem met geleidende toebehoren.Verhoogde gebruikersveiligheid. Afvoer van elektrostatische lading. Bescherming tegen elektrostatische ontlading.
HEPA-13 vlak gevouwen filter van glasvezelmateriaal
- Verwijdert gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.
- Filter is getest conform EN 60335-2-69 en EN 1822.
- Stofsoorten in stofklasse H: gebruik veiligheidsfilterset.
Semi-automatische filterreiniging Ap
- Optimale filterreinigingsefficiëntie met één druk op de knop.
- Maakt constant hoge filterprestaties en zuigkracht mogelijk.
- Leidt tot tijdsbesparing en langere levensduur van het filter.
Stopcontact voor apparatuur met in-/uitschakelautomaat.
- Het elektrische gereedschap is eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger.
- Probleemloze bediening dankzij de automatische in-/uitschakelfunctie.
- Energiebesparend: automatische uitschakeling van de stofzuiger.
Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer
- Netsnoer en slang worden veilig bevestigd voor transport.
- Voor zuigslangen van verschillende lengtes en diameters.
- Tijdbesparend ontwerp en langere levensduur van het netsnoer.
Uitneembare filterbehuizing
- Vlakfilter: sneller en eenvoudiger reinigen.
- Regelmatig reinigen: langere levensduur van het filter.
- Voorkomt onjuist plaatsen van het vlakfilter.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Anti-verliesopslag voor transport.
- Tijdbesparend ontwerp: accessoires zijn snel bij de hand.
- Ruimtebesparend ontwerp: geen extra opbergruimte nodig.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tankinhoud (l)
|30
|Max. vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Kabelmateriaal
|Rubber
|Geluidsniveau (dB(A))
|70
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|12,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|17
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|525 x 370 x 560
Inbegrepen bij levering
- Veiligheidsfilterzak: 1 Stuk(s)
- Lengte zuigslang: 2.5 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Gechromeerd staal
- Bocht: Elektrisch geleidend
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 300 mm
- Plintenzuigmond
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: HEPA-13 (H13)
Uitvoering
- Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap
- Antistatisch systeem
- Veiligheidsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
- Filterreiniging: Semi-automatische filterreiniging Ap
- Stofklasse: H
- Materiaal van de tank: Kunststof
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Toepassingen
- Veiligheidsstofzuiger van stofklasse H voor een veilige verwijdering van gezondheidsschadelijke en kankerverwekkende stof.
- Voor het afzuigen van stof van kleinere elektrische gereedschappen
- Voor het opzuigen van fijn stof en grof vuil
- Voor het opzuigen van vloeistoffen en nat vuil
- Voor montage- en installatiewerkzaamheden
- Voor het afzuigen van machines en systemen
- Gebruik op bouwplaatsen en in werkplaatsen
- Voor het verwijderen van asbest, lood, schimmel, bacteriën, etc.
- Voor toepassingen in de bouwsector, gezondheidszorg, laboratoria of industrie
Toebehoren
Onderdelen NT 30/1 Ap Te H
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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