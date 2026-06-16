Outre le décolmatage semi-automatique très efficace du filtre, un connecteur intégré avec fonction Marche/Arrêt automatique pour travailler avec des outils électroportatifs compte parmi les équipements qui distinguent notre aspirateur eau et poussières compact NT 30/1 Ap Te L. Sa puissance d'aspiration exceptionnelle permet des utilisations variées, qu'il s'agisse de petits travaux de meulage, du nettoyage intérieur de véhicules, de l'élimination de liquides ou de l'aspiration de machines et d'installations. Même l'aspiration de quantités moyennes de poussières fines est possible sans problèmes sans sac filtrant. L'aspirateur est en outre doté d'une préparation antistatique. Tous les réglages essentiels de l'appareil simple d'utilisation s'effectuent à l'aide d'un bouton rotatif central ; pour les accessoires entièrement remaniés, des possibilités de rangement bien pensées ont été intégrées. De conception ultra plate, la partie supérieure de l'aspirateur eau et poussières permet de poser et, grâce aux possibilités d'arrimage, aussi de fixer une boîte à outils.