Naast het uiterst efficiënte halfautomatische filterreinigingssysteem, is het geïntegreerd stopcontact met automatische start/stop voor het aansluiten van powertools één van de uitmuntende kenmerken van de compacte stof-/waterzuiger NT 30/1 Ap Te L. Zijn uitzonderlijk zuigvermogen maakt verschillende toepassing mogelijk, zoals interieurreiniging, het opzuigen van vloeistoffen, reinigen van machines alsook afschuurwerk. U kan zelfs een hoeveelheid fijnstof verwijderen, zonder het gebruik van een filterzak. Alle instellingen van dit gebruiksvriendelijk toestel zijn eenvoudig te selecteren door de centrale draaischakelaar, en de nieuw ontwikkelde toebehoren zijn eenvoudig op te bergen. Op de platte apparaatkop kunnen gereedschap en boxen veilig worden neergezet of worden vastgezet aan de bevestigingsogen.