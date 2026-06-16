Nat-en droogzuiger NT 30/1 AP Te L
Ideaal om te werken met gereedschap, dankzij het geïntegreerde automatische start/stop - stopcontact. Stof-/waterzuiger NT30/1 Ap Te L, compacte alleszuiger in de middenklasse.
Naast het uiterst efficiënte halfautomatische filterreinigingssysteem, is het geïntegreerd stopcontact met automatische start/stop voor het aansluiten van powertools één van de uitmuntende kenmerken van de compacte stof-/waterzuiger NT 30/1 Ap Te L. Zijn uitzonderlijk zuigvermogen maakt verschillende toepassing mogelijk, zoals interieurreiniging, het opzuigen van vloeistoffen, reinigen van machines alsook afschuurwerk. U kan zelfs een hoeveelheid fijnstof verwijderen, zonder het gebruik van een filterzak. Alle instellingen van dit gebruiksvriendelijk toestel zijn eenvoudig te selecteren door de centrale draaischakelaar, en de nieuw ontwikkelde toebehoren zijn eenvoudig op te bergen. Op de platte apparaatkop kunnen gereedschap en boxen veilig worden neergezet of worden vastgezet aan de bevestigingsogen.
Kenmerken en voordelen
Stopcontact voor apparatuur met in-/uitschakelautomaat.Elektrisch gereedschap eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger. Eenvoudige bediening dankzij de automatische in-/uitschakelfunctie. Energiezuinig: stofzuiger schakelt automatisch uit.
Semi-automatische filterreiniging ApOptimale filterreinigingsefficiëntie met één druk op de knop. Maakt constant hoge filterprestaties en zuigkracht mogelijk. Tijdbesparend ontwerp en langere levensduur van het filter.
Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoerStroomkabel en slang worden stevig vastgemaakt voor transport. Voor zuigslangen van verschillende lengtes en diameters. Tijdsbesparing en een langere levensduur van de stroomkabel.
Gereedschapsadapter voor elektrisch gereedschap
- Maakt stofvrij boren, zagen of schuren met elektrisch gereedschap mogelijk.
- Wordt geleverd met rubberen opzetstuk en valse luchtdraairing.
- Draairing voor het instellen van het zuigvermogen.
Droog vlakfilter
- Gecertificeerd voor stofklasse M en L. Scheidingsgraad van stof: 99,9%.
- Cellulosevezelmateriaal: duurzaam, gemaakt van hernieuwbare grondstof.
- Ideaal voor droog fijnstof en grof vuil.
Uitneembare filterbehuizing
- Vlakfilter: sneller en gemakkelijker schoon te maken.
- Regelmatige reiniging: langere levensduur van het filter.
- Voorkomt onjuiste invoeging van het vlakfilter.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Anti-verliesopslag voor transport.
- Tijdbesparend ontwerp: accessoires zijn snel bij de hand.
- Ruimtebesparend ontwerp: geen extra opbergruimte nodig.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tankinhoud (l)
|30
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Max. vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Geluidsniveau (dB(A))
|70
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|11,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|16,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|525 x 370 x 560
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2.5 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Gechromeerd staal
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 300 mm
- Plintenzuigmond
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: Cellulose
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt
- Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap
- Antistatische voorbereiding
- Filterreiniging: Semi-automatische filterreiniging Ap
- Veiligheidsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor nat en droog stofzuigen
- Voor afzuiging bij gebruik met elektrisch gereedschap
- Interieurreiniging van voertuigen
- Voor het afzuigen van machines en systemen
Toebehoren
Onderdelen NT 30/1 AP Te L
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