Aspirateurs eau et poussières NT 30/1 Ap Te M
Aspirateur de sécurité NT 30/1 Ap Te M certifié pour la classe de poussière M. Idéal pour l'aspiration des poussières fines sur les chantiers et dans les ateliers en raison de ses accessoires électroconducteurs.
Le NT 30/1 Ap Te M élimine de manière fiable et sécurisée les poussières fines de tout type qui surviennent sur les chantiers et dans les ateliers. Cet aspirateur compact avec décolmatage semi-automatique du filtre dispose d'un filtre plissé plat « Wet & Dry » résistant à l'humidité en matériau à base de fibres PES pour l'aspiration des poussières fines, des liquides et des gros déchets de la classe de poussière M et garantit une efficacité de filtration de 99,9 %. Le connecteur intégré avec mise en marche automatique et le système antistatique complet (avec des accessoires conducteurs) prédestinent cet aspirateur à l'aspiration directe sur les outils électroportatifs produisant de la poussière. L'utilisation de l'appareil est extrêmement simple étant donné que les principaux réglages peuvent être effectués via un bouton rotatif central. Grâce à la puissance d'aspiration exceptionnelle, des domaines d'utilisation divers et variés sont possibles : travaux de meulage, travaux de montage et d'installation, élimination de liquides ou aspiration sur les machines et les installations.
Caractéristiques et avantages
Aspirateur de sécurité de la classe de poussière MEfficacité de filtration de 99,9 %. Surveillance électronique du débit volumique. Garantit des postes de travail propres et sécurisés.
Décolmatage semi-automatique du filtre ApEfficacité optimale du décolmatage du filtre par simple pression sur un bouton. Permet une capacité filtrante et une puissance d'aspiration élevées constantes. Gain de temps et durée de vie accrue du filtre.
Système antistatique complet avec accessoires conducteursSécurité accrue pour l'utilisateur. Dissipation de la charge électrostatique. Protection contre les décharges électrostatiques.
Manchon de connexion pour outil électrique avec marche/arrêt automatique
- L'outil électroportatif est aisé à raccorder à l'aspirateur.
- Utilisation facile via la fonction marche/arrêt automatique.
- Économie d'énergie : l'aspirateur se coupe automatiquement.
Filtre plissé plat Wet & Dry
- Certifié pour la classe de poussière M. Taux de dépoussiérage : 99,9 %.
- Matériau à base de fibres de PES : imputrescible et résistant.
- Idéal pour les liquides, la poussière fine et les gros déchets.
Supports flexibles pour le flexible d’aspiration et le câble d’alimentation
- Fixation du câble d'alimentation et du flexible pour un transport sécurisé.
- Pour les flexibles d'aspiration de différentes longueurs et de différents diamètres.
- Gain de temps et durée de vie prolongée du câble d'alimentation.
Carter de filtre amovible
- Filtre plissé plat : plus rapide et plus facile à nettoyer.
- Nettoyage régulier : durée de vie accrue du filtre.
- Prévient une insertion incorrecte du filtre plissé plat.
Rangement des accessoires intégré
- Rangement sans risque de perte pour le transport.
- Gain de temps : les accessoires sont à portée de main.
- Gain de place : pas d'espace de stockage supplémentaire nécessaire.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Volume de la cuve (l)
|30
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Matériau du câble
|Caoutchouc
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|70
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|12,8
|Poids emballage inclus (kg)
|16,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|525 x 370 x 560
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2.5 m
- Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier, chromé
- Coude: électro-conducteur
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Largeur suceur eau et poussières: 300 mm
- Suceur pour fentes
- Manchon de raccordement pour outils électriques
- Filtre plissé plat: PES avec revêtement PTFE
Équipement
- Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs
- Système antistatique
- Classe de protection: I
- Poulie d'arrêt
- Décolmatage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Classe de poussière: M
- Matériau de la cuve: Plastique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Aspirateur de sécurité classe de poussière M : toutes les applications pour poussières fines
- Pour l'aspiration sur les petits outils électroportatifs
- Pour l'aspiration des poussières fines et des gros déchets
- Pour l'aspiration des liquides et des saletés humides
- Pour les travaux de montage et d'installation
- Pour l'aspiration sur les machines et les installations
- Utilisation sur les chantiers et dans les ateliers
- Pour l'aspiration de tout type de poussière minérale, de poussière de bois, de poussière céramique, etc.
Accessoires
Piéces détachées NT 30/1 Ap Te M
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