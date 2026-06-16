Nat-en droogzuiger NT 30/1 Ap Te M
Veiligheidsstofzuiger NT 30/1 Ap Te M, gecertificeerd voor stofklasse M. Ideaal voor fijnstof op de bouw en in de werkplaats dankzij elektrisch geleidende accessoires.
De NT 30/1 Ap Te M verwijdert betrouwbaar en veilig alle soorten fijnstof die ontstaan op bouwplaatsen en in werkplaatsen. Deze compacte stofzuiger met semi-automatische filterreiniging heeft een vochtbestendig "Wet & Dry" PES-vlakfilter voor het opzuigen van fijnstof, vloeistoffen en grof vuil (stofklasse M) en garandeert een afscheidingsgraad van 99,9%. Het geïntegreerde stopcontact met inschakelautomaat en het complete antistatische systeem (met geleidende accessoires) maken de stofzuiger ideaal voor directe afzuiging op stofproducerend elektrisch gereedschap. De machine is zeer eenvoudig te bedienen, aangezien de belangrijkste instellingen worden aangepast met een centrale draaischakelaar. De eersteklas zuigkracht maakt een breed scala aan toepassingen mogelijk: schuurwerkzaamheden, montage en installatie, het verwijderen van vloeistoffen of afzuiging van machines en systemen.
Kenmerken en voordelen
Stofklasse M veiligheidsstofzuigerFiltratie-efficiëntie van 99,9%. Elektronische volumestroombewaking. Zorgt voor schone en veilige werkplekken.
Semi-automatische filterreiniging ApOptimale filterreinigingsefficiëntie met één druk op de knop. Maakt constant hoge filterprestaties en zuigkracht mogelijk. Tijdbesparend ontwerp en langere levensduur van het filter.
Compleet antistatisch systeem met geleidende toebehoren.Verhoogde gebruikersveiligheid. Afvoer van elektrostatische lading. Bescherming tegen elektrostatische ontlading.
Stopcontact voor apparatuur met in-/uitschakelautomaat.
- Elektrisch gereedschap eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger.
- Eenvoudige bediening dankzij de automatische in-/uitschakelfunctie.
- Energiezuinig: stofzuiger schakelt automatisch uit.
Nat & droog vlak vouwfilter
- Gecertificeerd voor stofklasse M. Stofafscheidingsgraad: 99,9%.
- PES-vezelmateriaal: rotbestendig en slijtvast.
- Ideaal voor vloeistoffen, fijn stof en grof vuil.
Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer
- Stroomkabel en slang worden stevig vastgemaakt voor transport.
- Voor zuigslangen van verschillende lengtes en diameters.
- Tijdsbesparing en een langere levensduur van de stroomkabel.
Uitneembare filterbehuizing
- Vlakfilter: sneller en gemakkelijker schoon te maken.
- Regelmatige reiniging: langere levensduur van het filter.
- Voorkomt onjuiste invoeging van het vlakfilter.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Anti-verliesopslag voor transport.
- Tijdbesparend ontwerp: accessoires zijn snel bij de hand.
- Ruimtebesparend ontwerp: geen extra opbergruimte nodig.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tankinhoud (l)
|30
|Max. vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Kabelmateriaal
|Rubber
|Geluidsniveau (dB(A))
|70
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|12,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|16,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|525 x 370 x 560
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2.5 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Gechromeerd staal
- Bocht: Elektrisch geleidend
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 300 mm
- Plintenzuigmond
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: PES met PTFE-coating
Uitvoering
- Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap
- Antistatisch systeem
- Veiligheidsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
- Filterreiniging: Semi-automatische filterreiniging Ap
- Stofklasse: M
- Materiaal van de tank: Kunststof
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Toepassingen
- Veiligheidsstofzuiger stofklasse M: alle toepassingen met fijnstof
- Voor het afzuigen van stof van kleinere elektrische gereedschappen
- Voor het opzuigen van fijn stof en grof vuil
- Voor het opzuigen van vloeistoffen en nat vuil
- Voor montage- en installatiewerkzaamheden
- Voor het afzuigen van machines en systemen
- Gebruik op bouwplaatsen en in werkplaatsen
- Voor de afzuiging van alle soorten steenstof, houtstof, keramisch stof, enz.
Toebehoren
Onderdelen NT 30/1 Ap Te M
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