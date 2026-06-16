De NT 30/1 Ap Te M verwijdert betrouwbaar en veilig alle soorten fijnstof die ontstaan op bouwplaatsen en in werkplaatsen. Deze compacte stofzuiger met semi-automatische filterreiniging heeft een vochtbestendig "Wet & Dry" PES-vlakfilter voor het opzuigen van fijnstof, vloeistoffen en grof vuil (stofklasse M) en garandeert een afscheidingsgraad van 99,9%. Het geïntegreerde stopcontact met inschakelautomaat en het complete antistatische systeem (met geleidende accessoires) maken de stofzuiger ideaal voor directe afzuiging op stofproducerend elektrisch gereedschap. De machine is zeer eenvoudig te bedienen, aangezien de belangrijkste instellingen worden aangepast met een centrale draaischakelaar. De eersteklas zuigkracht maakt een breed scala aan toepassingen mogelijk: schuurwerkzaamheden, montage en installatie, het verwijderen van vloeistoffen of afzuiging van machines en systemen.