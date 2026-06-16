Aspirateurs eau et poussières NT 65/2 Ap Me
L’aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap Me dispose d’une grande capacité d’aspiration. Cet aspirateur professionnel permet d’aspirer des grandes quantités et de gagner du temps
Le NT 65/2 Ap Me est un aspirateur eau et poussières performant équipé du système ApClean pour une puissance d'aspiration élevée constante et des cycles de travail prolongés. La cuve robuste en acier inoxydable d'une capacité de 65 litres permet de collecter la saleté, même en grande quantité. L'aspirateur dispose d'un carter de turbine compact à couvercle de filtre intégré pour un retrait facile du grand filtre plissé plat. Le décolmatage semi-automatique et efficace du filtre ApClean garantit une puissance d'aspiration élevée constante, des cycles de travail prolongés et une longue durée de vie du filtre. En outre, le NT 65/2 Ap Me est équipé d'un contrôle électronique du niveau de remplissage. Ainsi, vous avez la garantie de ne pas dépasser la quantité de remplissage maximale admissible lors de l'aspiration de surfaces humides. À l'aide du système d'attache pratique, les accessoires se raccordent facilement et rapidement à l'aspirateur. L'appareil est doté d'un rangement de flexible, d'un support pour accessoires ainsi que d'une grande surface de rangement (par ex. pour les outils). Deux grandes roues fixes et deux roulettes pivotantes confèrent au NT 65/2 Ap Me la mobilité nécessaire.
Caractéristiques et avantages
Rangement pour accessoires intégréGrâce à la grande surface de rangement intégrée à la tête du carter, les outils et les accessoires sont toujours bien rangés et à portée de main.
Décolmatage semi-automatique du filtre ApLe décolmatage semi-automatique du filtre maintient la puissance d’aspiration à son niveau élevé, et ce efficacement et durablement.
Rangement pratique des accessoiresTous les accessoires peuvent être rangés facilement sur la machine et sont ainsi toujours à portée de main. Supports pour flexible et coude pour un transport et un stockage aisés.
Système d'attache du câble électrique
- La fixation facile du cordon d'alimentation sur le crochet prévu à cet effet prévient les risques de trébuchement durant le transport.
Guidon ergonomique
- Transport confortable et facile de l'aspirateur.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|2 x 74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Volume de la cuve (l)
|65
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (W)
|max. 2760
|Largeur nominale standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|10
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoires (kg)
|22
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|660 x 460 x 890
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 4 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Papier
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre plissé plat: Matériau en fibres de cellulose
- Guidon
Équipement
- Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale
- Décolmatage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: II
- Poulie d'arrêt
Vidéos
Accessoires
Piéces détachées NT 65/2 Ap Me
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