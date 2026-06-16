Le NT 65/2 Ap Me est un aspirateur eau et poussières performant équipé du système ApClean pour une puissance d'aspiration élevée constante et des cycles de travail prolongés. La cuve robuste en acier inoxydable d'une capacité de 65 litres permet de collecter la saleté, même en grande quantité. L'aspirateur dispose d'un carter de turbine compact à couvercle de filtre intégré pour un retrait facile du grand filtre plissé plat. Le décolmatage semi-automatique et efficace du filtre ApClean garantit une puissance d'aspiration élevée constante, des cycles de travail prolongés et une longue durée de vie du filtre. En outre, le NT 65/2 Ap Me est équipé d'un contrôle électronique du niveau de remplissage. Ainsi, vous avez la garantie de ne pas dépasser la quantité de remplissage maximale admissible lors de l'aspiration de surfaces humides. À l'aide du système d'attache pratique, les accessoires se raccordent facilement et rapidement à l'aspirateur. L'appareil est doté d'un rangement de flexible, d'un support pour accessoires ainsi que d'une grande surface de rangement (par ex. pour les outils). Deux grandes roues fixes et deux roulettes pivotantes confèrent au NT 65/2 Ap Me la mobilité nécessaire.