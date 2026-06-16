Nat-en droogzuiger NT 65/2 Ap Me *EU
Krachtige stof-/waterzuiger met twee motoren voor professioneel gebruik. De efficiënte reiniging van het vlakfilter met luchtstoten garandeert een constante, hoge zuigkracht.
De NT 65/2 Ap Me is een krachtige stof-/waterzuiger uitgerust met het ApClean-systeem voor een constant hoge zuigkracht en ononderbroken gebruik. Het apparaat beschikt over een robuust, roestvrijstalen reservoir van 65 liter dat grote hoeveelheden vuil kan bevatten. Deze stofzuiger heeft een compacte turbinebehuizing met geïntegreerd filterdeksel zodat de grote vlakfilter gemakkelijk kan worden verwijderd. Het doeltreffende, halfautomatische ApClean-filterreinigingssysteem zorgt voor een constant hoge zuigkracht, ononderbroken gebruik en lange levensduur van het filter. De NT 65/2 Ap Me is ook uitgerust met elektronische vulniveaucontrole. Zo wordt het maximale vulniveau niet overschreden bij natzuigen. Opgezogen vloeistoffen kunnen eenvoudig worden verwijderd met een oliebestendige aftapslang. Toebehoren kunnen snel en eenvoudig worden aangesloten op de stofzuiger met het handige clipsysteem. Dit apparaat is uitgerust met een ingebouwde kabelhouder, toebehorenvak en groot en handig opbergvak (bv. voor gereedschap). De NT 65/2 Ap Me heeft twee grote vaste wielen en twee zwenkwielen voor een goede mobiliteit.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerd opbergvakDoor het grote, geïntegreerde opbergvak op de kop van de behuizing kunnen elektrisch gereedschap en toebehoren handig worden opgeruimd en zijn ze steeds binnen handbereik.
Semi-automatische filterreiniging ApDe halfautomatische filterreiniging zorgt voor een doeltreffende en langdurige zuigkracht.
Praktische opbergmogelijkheden voor toebehorenAlle toebehoren kunnen gemakkelijk aan het apparaat worden opgeborgen en zijn daardoor altijd binnen handbereik. Eenvoudige bevestiging van zuigslang en bochten bij vervoer en opslag.
Geïntegreerde kabelhaak
- De eenvoudige bevestiging van de stroomkabel aan de kabelhaak zorgt ervoor dat u niet struikelt tijdens het transport.
Ergonomische duwbeugel
- Handig en eenvoudig transport van de stofzuiger.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|2 x 74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Tankinhoud (l)
|65
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Max. vermogen (W)
|max. 2760
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|10
|Geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|zilver
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|22
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|660 x 460 x 890
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 4 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Papier
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
- Plintenzuigmond
- Vlakfilter: Cellulosevezelmateriaal
- Duwbeugel
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt
- Filterreiniging: Semi-automatische filterreiniging Ap
- Stootrand
- Veiligheidsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toebehoren
Onderdelen NT 65/2 Ap Me *EU
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.