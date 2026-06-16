De NT 65/2 Ap Me is een krachtige stof-/waterzuiger uitgerust met het ApClean-systeem voor een constant hoge zuigkracht en ononderbroken gebruik. Het apparaat beschikt over een robuust, roestvrijstalen reservoir van 65 liter dat grote hoeveelheden vuil kan bevatten. Deze stofzuiger heeft een compacte turbinebehuizing met geïntegreerd filterdeksel zodat de grote vlakfilter gemakkelijk kan worden verwijderd. Het doeltreffende, halfautomatische ApClean-filterreinigingssysteem zorgt voor een constant hoge zuigkracht, ononderbroken gebruik en lange levensduur van het filter. De NT 65/2 Ap Me is ook uitgerust met elektronische vulniveaucontrole. Zo wordt het maximale vulniveau niet overschreden bij natzuigen. Opgezogen vloeistoffen kunnen eenvoudig worden verwijderd met een oliebestendige aftapslang. Toebehoren kunnen snel en eenvoudig worden aangesloten op de stofzuiger met het handige clipsysteem. Dit apparaat is uitgerust met een ingebouwde kabelhouder, toebehorenvak en groot en handig opbergvak (bv. voor gereedschap). De NT 65/2 Ap Me heeft twee grote vaste wielen en twee zwenkwielen voor een goede mobiliteit.