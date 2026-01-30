Aspirateurs eau et poussières NT 20/1 Me Classic Edition
L'aspirateur eau et poussières compact et robuste NT 20/1 Me Classic avec une cuve de 20 litres élimine de manière fiable les saletés les plus diverses.
Le NT 20/1 Me Classic est un aspirateur eau et poussières compact et robuste de la gamme NT Classic. L'appareil est équipé d'une cuve de 20 litres et séduit par son concept Easy Service, par ses frais d'utilisation et de maintenance réduits et par sa technologie de filtration fiable. Avec la puissante turbine de 1 500 watts, l'aspirateur élimine aisément les saletés les plus diverses. L'appareil est optimal pour les petites quantités de liquide, de gros déchets et de poussières.
Caractéristiques et avantages
Compacts, robustes et mobilesBonne stabilité, bonne maniabilité et transport aisé grâce au format allongé et aux quatre roulettes pivotantes. Le pare-choc protège l'aspirateur et les objets environnants.
Puissance d'aspiration excellenteAvec leur puissante turbine de 1500 Watt, les appareils NT Classic éliminent de manière fiable divers types de saletés. Résultats de nettoyage excellents et constants.
Faciles à maintenir et à utiliserVitesse exceptionnelle : Le concept Easy-Service permet une extraction de la turbine en seulement 44 secondes. Le changement de turbine rapide fait non seulement gagner beaucoup de temps, mais il permet aussi une économie d'argent.
L'efficacité sans concession
- Les appareils à un moteur NT Classic sont équipés du filtre cartouche Kärcher éprouvé.
- Celui-ci garantit une aspiration durable sans sac filtrant.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|59
|Dépression (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Volume de la cuve (l)
|20
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (W)
|max. 1500
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|6,5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|78
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoires (kg)
|7,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|375 x 360 x 520
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2.5 m
- Type de flexible d'aspiration: avec coude
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 505 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre à cartouche: PES
- Cuve en acier inoxydable
Domaines d'utilisation
- Pour le ramassage de liquides, de saletés grossières et de poussières sur toutes les surfaces dures ainsi que pour le nettoyage de l'intérieur du véhicule.
