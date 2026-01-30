De NT 20/1 Me Classic Edition is een robuuste en compacte stof-/waterzuiger uit het NT Me Classic assortiment. Het toestel is uitgerust met een reservoir van 20 liter en maakt indruk met het Easy Service Concept, lage gebruiks- en onderhoudskosten en de betrouwbare filtertechnologie. Dankzij de 1500 Watt turbine zijn alle soorten vuil een eitje voor deze stofzuiger. Deze machine is ideaal voor kleinere hoeveelheden vloeistoffen, grof vuil en stof.