Aspirateurs eau et poussières NT 50/2 Me Classic Edition
Aspirateur eau et poussières à 2 moteurs NT 50/2 Me Classic avec filtre cartouche et réservoir de 50 litres. Pour les saletés humides et grossières de toute sorte. Puissance d'aspiration, maniement et qualité au plus haut niveau !
Les liquides, les saletés grossières et la poussière sont éliminés en un tour de main grâce à l'aspirateur eau et poussières NT 50/2 Me Classic à 2 moteurs et à l'aspiration puissante. L'appareil dispose d'un réservoir de 50 litres et s'illustre par son excellent maniement et sa qualité solide. Grâce à son guidon de série et à son châssis particulièrement robuste à roulettes pivotantes en métal, il offre un maximum de confort en matière de mobilité. L'appareil fonctionne avec un filtre cartouche et séduit en outre par son concept Easy Service. Le NT 50/2 Me Classic est conçu pour les quantités de saleté moyennes.
Caractéristiques et avantages
Robustes et faciles à transporterMobilité optimale sur tous les terrains grâce à un châssis hyper-robuste, des grandes roues et des roulettes pivotantes en métal. Le guidon de série garantit des déplacements faciles.
Puissance d'aspiration excellenteLes deux turbines délivrent une puissance exceptionnelle. Cette performance d'aspiration élevée assure d'excellents résultats de nettoyage et une très grande efficacité.
Aspiration sans sac filtrantCes appareils NT Classic à deux moteurs sont équipés du filtre cartouche éprouvé de Kärcher. Celui-ci garantit une aspiration durable sans sac filtrant.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|2 x 53
|Dépression (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Volume de la cuve (l)
|50
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (W)
|max. 2300
|Largeur nominale standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|76
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoires (kg)
|17,5
|Poids emballage inclus (kg)
|23,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|580 x 510 x 850
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2.5 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier, chromé
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre à cartouche: Papier
- Cuve en acier inoxydable
- Guidon
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour le ramassage de liquides, de saletés grossières et de poussières sur toutes les surfaces dures ainsi que pour le nettoyage de l'intérieur du véhicule.
Accessoires
Piéces détachées NT 50/2 Me Classic Edition
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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