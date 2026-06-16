Les liquides, les saletés grossières et la poussière sont éliminés en un tour de main grâce à l'aspirateur eau et poussières NT 50/2 Me Classic à 2 moteurs et à l'aspiration puissante. L'appareil dispose d'un réservoir de 50 litres et s'illustre par son excellent maniement et sa qualité solide. Grâce à son guidon de série et à son châssis particulièrement robuste à roulettes pivotantes en métal, il offre un maximum de confort en matière de mobilité. L'appareil fonctionne avec un filtre cartouche et séduit en outre par son concept Easy Service. Le NT 50/2 Me Classic est conçu pour les quantités de saleté moyennes.