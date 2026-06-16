De krachtige tweemotorige NT 50/2 Me Classic Edition stof-/waterzuiger zuigt vloeistoffen, grof vuil en stof in no-time op. De machine is uitgerust met een reservoir van 50 liter en biedt een uitstekende bediening en een robuuste kwaliteit. De standaard inbegrepen duwhendel achterop en het extra robuuste chassis met metalen zwenkwielen verzekeren een uitmuntende mobiliteit. Het toestel beschikt ook over een patroonfilter en het Easy Service Concept. De NT 50/2 Me Classic is ontworpen voor aanzienlijke hoeveelheden vuil.