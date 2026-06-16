Nat-en droogzuiger NT 50/2 Me Classic Edition
De tweemotorige NT 50/2 Me Classic Edition stof-/waterzuiger is uitgerust met patroonfilter en reservoir van 50 l. Dankzij de uitmuntende zuigkracht, bediening en kwaliteit ideaal voor alle soorten vloeistoffen en grof vuil.
De krachtige tweemotorige NT 50/2 Me Classic Edition stof-/waterzuiger zuigt vloeistoffen, grof vuil en stof in no-time op. De machine is uitgerust met een reservoir van 50 liter en biedt een uitstekende bediening en een robuuste kwaliteit. De standaard inbegrepen duwhendel achterop en het extra robuuste chassis met metalen zwenkwielen verzekeren een uitmuntende mobiliteit. Het toestel beschikt ook over een patroonfilter en het Easy Service Concept. De NT 50/2 Me Classic is ontworpen voor aanzienlijke hoeveelheden vuil.
Kenmerken en voordelen
Robuust en comfortabel te vervoerenMaximale mobiliteit op alle ondergronden dankzij extra stabiel onderstel, grote wielen en metalen zwenkwielen. De standaard duwbeugel maakt comfortabel vervoer mogelijk.
Uitstekende zuigkracht2 krachtige turbines staan garant voor een uitstekende zuigcapaciteit. De sterke zuigcapaciteit garandeert uitstekende reinigingsresultaten en een maximale efficiëntie.
Zuigen zonder filterzakDe 2-motorige NT Classic-apparaten zijn uitgerust met het beproefde patronenfilter van Kärcher. Het patronenfilter maakt het mogelijk om langdurig zonder filterzak te zuigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|2 x 53
|Vacuüm (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Tankinhoud (l)
|50
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Max. vermogen (W)
|max. 2300
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|7,5
|Geluidsniveau (dB(A))
|76
|Kleur
|zilver
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|17,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|23,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|580 x 510 x 850
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2.5 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Gechromeerd staal
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
- Plintenzuigmond
- Patroonfilter: Papier
- Roestvrij stalen reservoir
- Duwbeugel
Videos
Toepassingen
- Om vloeistoffen, grof vuil en stof van alle harde oppervlakken op te zuigen. Ook om auto's te stofzuigen.
Toebehoren
Onderdelen NT 50/2 Me Classic Edition
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.