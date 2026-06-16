Aspirateurs eau et poussières NT 27/1 Me Advanced
Le modèle NT 27/1 Me Advanced est un aspirateur eau et poussières performant doté d'une cuve en acier inoxydable et d'un large filtre cartouche pour une utilisation professionnelle. Il est particulièrement compact et équipé de série d'accessoires utiles.
Le NT 27/1 Me Advanced est un aspirateur eau et poussières compact, maniable et particulièrement facile à utiliser pour un usage industriel universel. La puissance d'aspiration phénoménale du NT 27/1 Me Advanced résulte de sa turbine d'aspiration performante. Il est équipé d'un filtre cartouche dont la surface a été élargie. Une désactivation mécanique à flotteur dès que la hauteur de remplissage maximale est atteinte garantit une durée de vie prolongée et un travail sécurisé. Le système à clipser pratique pour un remplacement ou un raccordement rapide des accessoires offre une manipulation simple. Cinq roulettes pivotantes permettent de l'entraîner facilement, garantissent sa maniabilité et un positionnement stable. En outre, le NT 27/1 Me Advanced est doté d'une surface de rangement pratique en haut du souffleur. D'autres atouts du NT 27/1 Me Advanced sont le support pour accessoires et le crochet pour câble sur l'appareil. La poignée ergonomique avec fixation pour tuyau d'aspiration garantit un transport facile et commode de l'appareil avec l'ensemble de ses accessoires. Le NT 27/1 Me Advanced possède une barre pare-chocs circulaire qui ne protège pas seulement l'appareil mais également les murs, les machines et les objets d'aménagement contre d'éventuels dommages. Le carter anticorrosion, résistant aux acides et aux bases, en acier inoxydable contribue également à la durée de vie élevée de l'aspirateur industriel.
Caractéristiques et avantages
Rangement des accessoires intégréLogement pour accessoires Le tube d'aspiration et l'accessoire sont rangés à même l'appareil de manière sûre et pratique, toujours à portée de main.
Filtre cartouche en PES insensible à l’humiditéPermet un passage facile de l'aspiration d'eau à l'aspiration de poussières. Pas de séchage préalable du filtre à cartouche PES nécessaire. Durable : le filtre à cartouche PES est lavable.
Verrous métalliques robustesVerrous métalliques pour une fermeture des plus efficaces
Bumper de protection
- Le pare-choc protège l'aspirateur et les objets environnants.
Coupure mécanique par interrupteur flottant
- La puissance d'aspiration reste élevée et constante.
- L'arrêt mécanique à flotteur interrompt de manière fiable le flux d'air lorsque le niveau de remplissage maximal est atteint.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|72
|Dépression (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Volume de la cuve (l)
|27
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|71
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoires (kg)
|7,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|420 x 420 x 540
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2.5 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Papier
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre à cartouche: PES
Équipement
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: II
- Poulie d'arrêt
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Adapté à l'aspiration des surfaces humides et sèches
Accessoires
Piéces détachées NT 27/1 Me Advanced
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