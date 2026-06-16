De NT 27/1 Me Advanced is een compacte, zeer wendbare en gebruiksvriendelijke stof-/waterzuiger voor all-round professionele toepassingen. De krachtige ventilator produceert enorme zuigkracht. De machine is uitgerust met een patroonfilter. De mechanische vlotteruitschakeling onderbreekt de luchtstroom wanneer het maximale vulniveau van het reservoir bereikt is om overlopen te voorkomen. Met het handige clipsysteem kunnen accessoires snel en eenvoudig worden verwisseld. Vijf lichtlopende zwenkwielen staan garant voor een uitstekende wendbaarheid en hoge stabiliteit. Aan de bovenkant van de ventilatorbehuizing bevindt zich een handig, vlak oppervlak voor voorwerpen. De volledige behuizing bestaat uit slagvaste kunststof. De NT 27/1 Me is ook voorzien van houders voor accessoires en een haak waaraan u de stroomkabel netjes kunt ophangen. Dankzij de ergonomische handgreep kan het apparaat eenvoudig worden vervoerd, met inbegrip van alle accessoires. De NT 27/1 Me heeft stootbescherming rondom, die niet alleen het apparaat, maar ook wanden, machines en meubels tegen beschadigingen beschermt. Het roestvrijstalen reservoir van deze industriestofzuiger is bestand tegen zuren en logen voor een lange levensduur.