Aspirateurs eau et poussières NT 70/3
Un puissant aspirateur eau et poussières avec un réservoir de 70 l et jusqu'à trois moteurs.
La gamme NT 70 se compose de grands aspirateurs eau et poussières performants avec jusqu'à trois moteurs. Une gamme complète de modèles dont les qualités se prêtent particulièrement à l'aspiration de liquides et de saletés grossières. Une puissance d'aspiration élevée et la qualité Kärcher éprouvée à petit prix.
Caractéristiques et avantages
Rangement des accessoires intégré
- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires
Flexible de vidange intégré
- Grâce au tuyau flexible de vidange, la cuve est facile à vider. Un net avantage face au grand volume de la cuve de 70 litres.
Guidon ergonomique
- Poignée ergonomique pour une plus grande maniabilité.
Bumper de protection
- Le bumper robuste protège l'appareil contre les chocs et impacts.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|3 x 74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Volume de la cuve (l)
|70
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 3600
|Largeur nominale standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|10
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|83
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|27,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|720 x 510 x 975
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 4 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre à cartouche: Papier
- Flexible d'évacuation
- Guidon
Équipement
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: II