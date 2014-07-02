Aspirateurs eau et poussières NT 70/3

Un puissant aspirateur eau et poussières avec un réservoir de 70 l et jusqu'à trois moteurs.

La gamme NT 70 se compose de grands aspirateurs eau et poussières performants avec jusqu'à trois moteurs. Une gamme complète de modèles dont les qualités se prêtent particulièrement à l'aspiration de liquides et de saletés grossières. Une puissance d'aspiration élevée et la qualité Kärcher éprouvée à petit prix.

Caractéristiques et avantages
Rangement des accessoires intégré
  • Bumper de protection et rangement intégré des accessoires
Flexible de vidange intégré
  • Grâce au tuyau flexible de vidange, la cuve est facile à vider. Un net avantage face au grand volume de la cuve de 70 litres.
Guidon ergonomique
  • Poignée ergonomique pour une plus grande maniabilité.
Bumper de protection
  • Le bumper robuste protège l'appareil contre les chocs et impacts.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 220 / 240
Fréquence (Hz) 50 / 60
Débit d'air (l/s) 3 x 74
Dépression (mbar/kPa) 254 / 25,4
Volume de la cuve (l) 70
Matériau de la cuve Plastique
Puissance absorbée (W) max. 3600
Largeur nominale standard ( ) DN 40
Longueur du câble (m) 10
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 83
Couleur anthracite
Poids sans accessoires (kg) 27,6
Dimensions (L × l × h) (mm) 720 x 510 x 975

Inclus dans la livraison

  • Longueur flexible d'aspiration: 4 m
  • Coude: Plastique
  • Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
  • Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
  • Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
  • Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
  • Suceur pour fentes
  • Filtre à cartouche: Papier
  • Flexible d'évacuation
  • Guidon

Équipement

  • Protection anti-chocs lors des déplacements
  • Classe de protection: II
Aspirateurs eau et poussières NT 70/3
Accessoires