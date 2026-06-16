Aspirateurs eau et poussières NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition
Le Kärcher NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition en noir : le favori des artisans avec fonction Marche/Arrêt automatique pour les outils électroportatifs et décolmatage du filtre Tact pour un travail sans interruption.
Kärcher fête ses 90 ans : l'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition en noir est idéal pour le travail en conditions difficiles sur les chantiers et dans les ateliers. À cet effet, il satisfait haut la main aux exigences poussées des artisans professionnels envers leur matériel. Cet aspirateur compact dispose d'une cuve robuste de 30 litres avec des roulettes pivotantes solides en métal et un pare-chocs. Grâce au système de décolmatage automatique du filtre Tact, il permet une aspiration sans interruption d'importantes quantités de poussières fines, même dans des conditions difficiles. De plus, le filtre plissé plat PES résistant à l'humidité contribue à un environnement de travail sans poussière. L'appareil s'illustre par sa facilité d'utilisation : la sélection simple du programme d'aspiration s'effectue via un bouton rotatif et le réglage continu du régime. L'aspirateur est équipé d'un système antistatique complet avec des accessoires conducteurs : flexible d'aspiration électroconducteur ainsi que coude et tube d'aspiration en acier inoxydable. Stockage pratique des accessoires grâce au rangement intégré pour flexible d'aspiration et accessoires. Le connecteur avec fonction Marche/Arrêt automatique facilite le travail avec les outils électroportatifs.
Caractéristiques et avantages
Système de décolmatage automatique du filtre TactPermet une puissance d'aspiration et une capacité filtrante élevées constantes. Nettoyage automatique du filtre grâce à des impulsions d'air puissantes. Gain de temps et durée de vie accrue du filtre.
Système antistatique complet avec accessoires conducteursSécurité accrue pour l'utilisateur. Dissipation de la charge électrostatique. Protection contre les décharges électrostatiques.
Manchon à outil pour outils électroportatifsPermet de percer, de scier ou de meuler sans poussière avec des outils électroportatifs. Équipé d'un embout en caoutchouc et d'une bague rotative à air parasite. Régulation de la puissance d'aspiration à l'aide de la bague rotative.
Manchon de connexion pour outil électrique avec marche/arrêt automatique
- L'outil électroportatif est aisé à raccorder à l'aspirateur.
- Utilisation facile via la fonction marche/arrêt automatique.
- Économie d'énergie : l'aspirateur se coupe automatiquement.
Filtre plissé plat Wet & Dry
- Certifié pour la classe de poussière M. Taux de dépoussiérage : 99,9 %.
- Matériau à base de fibres de PES : imputrescible et résistant.
- Idéal pour les liquides, la poussière fine et les gros déchets.
Rangement des accessoires intégré
- Rangement sans risque de perte pour le transport.
- Gain de temps : les accessoires sont à portée de main.
- Gain de place : pas d'espace de stockage supplémentaire nécessaire.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Volume de la cuve (l)
|30
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|69
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|13,5
|Poids emballage inclus (kg)
|18,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|560 x 370 x 580
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 4 m
- Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur
- Coude: électro-conducteur
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Manchon de raccordement pour outils électriques
- Filtre plissé plat: PES avec revêtement PTFE
Équipement
- Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale
- Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs
- Système antistatique
- Décolmatage du filtre: Décolmatage automatique du filtre Tact
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: I
- Poulie d'arrêt
Domaines d'utilisation
- Adapté à l'aspiration des surfaces humides et sèches
- Pour l'utilisation dans les entreprises de l'artisanat
- Pour l'aspiration de poussières fines
- Pour l'aspiration sur les outils électroportatifs
Accessoires
Piéces détachées NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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