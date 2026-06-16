Kärcher fête ses 90 ans : l'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition en noir est idéal pour le travail en conditions difficiles sur les chantiers et dans les ateliers. À cet effet, il satisfait haut la main aux exigences poussées des artisans professionnels envers leur matériel. Cet aspirateur compact dispose d'une cuve robuste de 30 litres avec des roulettes pivotantes solides en métal et un pare-chocs. Grâce au système de décolmatage automatique du filtre Tact, il permet une aspiration sans interruption d'importantes quantités de poussières fines, même dans des conditions difficiles. De plus, le filtre plissé plat PES résistant à l'humidité contribue à un environnement de travail sans poussière. L'appareil s'illustre par sa facilité d'utilisation : la sélection simple du programme d'aspiration s'effectue via un bouton rotatif et le réglage continu du régime. L'aspirateur est équipé d'un système antistatique complet avec des accessoires conducteurs : flexible d'aspiration électroconducteur ainsi que coude et tube d'aspiration en acier inoxydable. Stockage pratique des accessoires grâce au rangement intégré pour flexible d'aspiration et accessoires. Le connecteur avec fonction Marche/Arrêt automatique facilite le travail avec les outils électroportatifs.