Nat-en droogzuiger NT 30/1 Tact TeL Anniversary Edition
Kärcher NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition (zwart): de favoriet van de vakman met automatische in-/uitschakeling voor elektrisch gereedschap en Tact-filterreiniging voor non-stop werken.
90 jaar Kärcher: de NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition nat- en droogzuiger in het zwart is ideaal voor zware toepassingen op bouwplaatsen en in werkplaatsen. Hij voldoet moeiteloos aan de hoge eisen die professionele vakmensen aan hun apparatuur stellen. De compacte nat-en droogzuiger heeft een robuuste 30 liter container met stevige metalen zwenkwielen en een bumper. Dankzij het automatische Tact-filterreinigingssysteem maakt hij ononderbroken afzuiging van grote hoeveelheden fijnstof mogelijk, zelfs onder zware omstandigheden. Bovendien draagt het vochtbestendige PES-plisséfilter bij aan een stofvrije werkomgeving. De machine overtuigt door zijn gebruiksgemak: de keuze van het zuigprogramma is eenvoudig via een draaischakelaar en de traploos regelbare toerentalregeling. De Anniversary Edition is voorzien van een elektrisch geleidende zuigslang en bocht. De accessoires kunnen voor extra gemak worden opgeborgen in de ingebouwde zuigslang- en accessoire-opbergruimte. De apparaataansluiting met automatische in-/uitschakeling maakt het werken met elektrisch gereedschap eenvoudiger.
Kenmerken en voordelen
Automatische filterreiniging TactVoor een constant hoog zuigvermogen en filtercapaciteit. Automatische filterreiniging met krachtige luchtstoten. Tijdbesparend ontwerp en langere levensduur van het filter.
Compleet antistatisch systeem met geleidende toebehoren.Verhoogde gebruikersveiligheid. Afvoer van elektrostatische lading. Bescherming tegen elektrostatische ontlading.
Gereedschapsadapter voor elektrisch gereedschapMaakt stofvrij boren, zagen of schuren met elektrisch gereedschap mogelijk. Wordt geleverd met rubberen opzetstuk en valse luchtdraairing. Draairing voor het instellen van het zuigvermogen.
Stopcontact voor apparatuur met in-/uitschakelautomaat.
- Elektrisch gereedschap eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger.
- Eenvoudige bediening dankzij de automatische in-/uitschakelfunctie.
- Energiezuinig: stofzuiger schakelt automatisch uit.
Nat & droog vlak vouwfilter
- Gecertificeerd voor stofklasse M. Stofafscheidingsgraad: 99,9%.
- PES-vezelmateriaal: rotbestendig en slijtvast.
- Ideaal voor vloeistoffen, fijn stof en grof vuil.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Anti-verliesopslag voor transport.
- Tijdbesparend ontwerp: accessoires zijn snel bij de hand.
- Ruimtebesparend ontwerp: geen extra opbergruimte nodig.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tankinhoud (l)
|30
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Max. vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Geluidsniveau (dB(A))
|69
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|13,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|18,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|560 x 370 x 580
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 4 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- Bocht: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
- Plintenzuigmond
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: PES met PTFE-coating
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt
- Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap
- Antistatisch systeem
- Filterreiniging: Automatische filterreiniging Tact
- Stootrand
- Veiligheidsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
Toepassingen
- Geschikt voor nat en droog stofzuigen
- Voor gebruik in de handel
- Voor het opzuigen van fijn stof
- Voor afzuiging bij gebruik met elektrisch gereedschap
Toebehoren
Onderdelen NT 30/1 Tact TeL Anniversary Edition
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.