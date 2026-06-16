90 jaar Kärcher: de NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition nat- en droogzuiger in het zwart is ideaal voor zware toepassingen op bouwplaatsen en in werkplaatsen. Hij voldoet moeiteloos aan de hoge eisen die professionele vakmensen aan hun apparatuur stellen. De compacte nat-en droogzuiger heeft een robuuste 30 liter container met stevige metalen zwenkwielen en een bumper. Dankzij het automatische Tact-filterreinigingssysteem maakt hij ononderbroken afzuiging van grote hoeveelheden fijnstof mogelijk, zelfs onder zware omstandigheden. Bovendien draagt het vochtbestendige PES-plisséfilter bij aan een stofvrije werkomgeving. De machine overtuigt door zijn gebruiksgemak: de keuze van het zuigprogramma is eenvoudig via een draaischakelaar en de traploos regelbare toerentalregeling. De Anniversary Edition is voorzien van een elektrisch geleidende zuigslang en bocht. De accessoires kunnen voor extra gemak worden opgeborgen in de ingebouwde zuigslang- en accessoire-opbergruimte. De apparaataansluiting met automatische in-/uitschakeling maakt het werken met elektrisch gereedschap eenvoudiger.