De grandes quantités de poussière de bois et de fibres entraînent rapidement l'obstruction des systèmes de filtration traditionnels, ce qui n'est pas le cas du NT 40/1 Tact Te M ACD. L'aspirateur eau et poussières compact a été spécialement conçu pour les entreprises de travail du bois. Grâce au filtre à bougie bois et au décolmatage du filtre Tact commandé par capteur, il vient à bout de quantités de poussière de bois jusqu'ici inégalées, avec une efficacité de filtration garantie de 99,9 %. Grâce à la certification selon la nouvelle norme ACD (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) selon CEI 60335-2-69:2021, l'appareil est homologué pour l'aspiration de poussières combustibles. Pour l'aspiration directe sur les outils électroportatifs, il offre une prise d'appareil intégrée avec démarrage automatique ainsi qu'un système antistatique complet avec des accessoires conducteurs. Avec son guidon ergonomique et son réservoir robuste de 40 litres, le NT 40/1 Tact Te M ACD se prête parfaitement à une utilisation dans les ateliers, les menuiseries et les entreprises industrielles.