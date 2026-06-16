Aspirateurs eau et poussières NT 40/1 Tact Te M ACD bois
Le spécialiste des grandes quantités de poussières de bois : notre aspirateur eau et poussières avec filtre à bougie bois, décolmatage du filtre Tact commandé par capteur, réservoir de 40 l, guidon et certification ACD.
De grandes quantités de poussière de bois et de fibres entraînent rapidement l'obstruction des systèmes de filtration traditionnels, ce qui n'est pas le cas du NT 40/1 Tact Te M ACD. L'aspirateur eau et poussières compact a été spécialement conçu pour les entreprises de travail du bois. Grâce au filtre à bougie bois et au décolmatage du filtre Tact commandé par capteur, il vient à bout de quantités de poussière de bois jusqu'ici inégalées, avec une efficacité de filtration garantie de 99,9 %. Grâce à la certification selon la nouvelle norme ACD (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) selon CEI 60335-2-69:2021, l'appareil est homologué pour l'aspiration de poussières combustibles. Pour l'aspiration directe sur les outils électroportatifs, il offre une prise d'appareil intégrée avec démarrage automatique ainsi qu'un système antistatique complet avec des accessoires conducteurs. Avec son guidon ergonomique et son réservoir robuste de 40 litres, le NT 40/1 Tact Te M ACD se prête parfaitement à une utilisation dans les ateliers, les menuiseries et les entreprises industrielles.
Caractéristiques et avantages
Décolmatage du filtre commandé par capteur Tact
- Garantit une puissance d'aspiration et une capacité filtrante maximales
- Fréquence optimale de nettoyage des filtres en fonction des besoins.
- Émissions sonores minimisées.
Filtre à bougie certifié pour la classe de poussière M
- Le filtre à bougie prévient de manière fiable le colmatage du filtre.
- Taux de séparation de 99,9 % lors de l'aspiration de grandes quantités de poussières de fibres et de bois.
Certification ACD
- Homologué pour l'aspiration de poussières inflammables.
- Certifié conforme à la norme CEI 60335-2-69:2021.
- Sécurité accrue pour l'utilisateur.
Efficacité de filtration prouvée de 99,9 %
- Protection de la santé contre les poussières fines respirables.
- Testé selon la classe de poussière M.
Système antistatique complet avec accessoires conducteurs
- Sécurité accrue pour l'utilisateur.
- Dissipation de la charge électrostatique.
- Protection contre les décharges électrostatiques.
Manchon de connexion pour outil électrique avec marche/arrêt automatique
- L'outil électroportatif est aisé à raccorder à l'aspirateur.
- Utilisation facile via la fonction marche/arrêt automatique.
- Économie d'énergie : l'aspirateur se coupe automatiquement.
Aspirateur de sécurité de la classe de poussière M
- Efficacité de filtration de 99,9 %.
- Surveillance électronique du débit volumique.
- Garantit des postes de travail propres et sécurisés.
Filtration par air de refroidissement
- Prolonge la durée de vie de la turbine.
Manchon à outil pour outils électroportatifs
- Permet de percer, de scier ou de meuler sans poussière avec des outils électroportatifs.
- Équipé d'un embout en caoutchouc et d'une bague rotative à air parasite.
- Régulation de la puissance d'aspiration à l'aide de la bague rotative.
Guidon ergonomique
- Le design ergonomique permet un transport confortable de l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Volume de la cuve (l)
|40
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Matériau du câble
|Caoutchouc
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|69
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|17,5
|Poids emballage inclus (kg)
|22,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|650 x 370 x 1100
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 4 m
- Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 500 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Coude: électro-conducteur
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Manchon de raccordement pour outils électriques
- Filtre à bougies en bois
- Guidon
- Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière: 1 Pièce(s)
Équipement
- Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs
- Système antistatique
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: I
- Poulie d'arrêt
- Décolmatage du filtre: Décolmatage du filtre Tact commandé par capteur en fonction des besoins
- Classe de poussière: M
- Matériau de la cuve: Plastique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Aspirateur de sécurité de classe M pour toutes les applications pour poussières fines
- Pour l'aspiration des poussières fines et des gros déchets
- Dans les ateliers, par exemple dans la menuiserie ainsi que dans l'industrie du bois ou de la pierre
- Pour l'aspiration de tout type de poussière minérale, de poussière de bois, de poussière céramique, etc.
- Convient pour l'aspiration de poussières combustibles conformément à la norme ACD CEI 60335-2-69:2021 (Appliance for the Pickup of Combustible Dust)
Accessoires
Piéces détachées NT 40/1 Tact Te M ACD bois
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