Grote hoeveelheden hout -en vezelig stof leiden snel tot verstoppingen in traditionele filtersystemen. Dit is niet het geval bij onze compacte nat- en droogzuiger, de NT 40/1 Tact Te M Wood, die speciaal werd ontwikkeld voor de eisen van de houtbewerkingsindustrie en ongekende hoeveelheden houtstof kan verwerken met een gegarandeerde filtratie-efficiëntie van 99,9 procent. Dit wordt mogelijk gemaakt door het samenspel van een nieuwe patroonfilter met een volautomatische filterreiniging en een efficiënte bewaking en regeling van de filterreiniging en de zuigkracht door middel van sensorgestuurde elektronica. Ook het direct afzuigen van stofvormend elektrisch gereedschap is dankzij een geïntegreerde stopcontactdoos met automatische opstart, evenals een compleet antistatisch systeem (incl. geleidende accessoires) probleemloos mogelijk. De NT 40/1 Tact Te M Wood is bovendien uitgerust met een ergonomische duwbeugel en een robuuste 40-liter container en is daarom geschikt voor gebruik in werkplaatsen, schrijnwerkerijen en industriële bedrijven.