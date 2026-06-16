Nat-en droogzuiger NT 40/1 Tact Te M
Onze NT 40/1 Tact Te M Wood met de nieuwe patroonfilter, volautomatische filterreiniging, 40-liter reservoir en duwbeugel is de specialist voor grote hoeveelheden houtstof.
Grote hoeveelheden hout -en vezelig stof leiden snel tot verstoppingen in traditionele filtersystemen. Dit is niet het geval bij onze compacte nat- en droogzuiger, de NT 40/1 Tact Te M Wood, die speciaal werd ontwikkeld voor de eisen van de houtbewerkingsindustrie en ongekende hoeveelheden houtstof kan verwerken met een gegarandeerde filtratie-efficiëntie van 99,9 procent. Dit wordt mogelijk gemaakt door het samenspel van een nieuwe patroonfilter met een volautomatische filterreiniging en een efficiënte bewaking en regeling van de filterreiniging en de zuigkracht door middel van sensorgestuurde elektronica. Ook het direct afzuigen van stofvormend elektrisch gereedschap is dankzij een geïntegreerde stopcontactdoos met automatische opstart, evenals een compleet antistatisch systeem (incl. geleidende accessoires) probleemloos mogelijk. De NT 40/1 Tact Te M Wood is bovendien uitgerust met een ergonomische duwbeugel en een robuuste 40-liter container en is daarom geschikt voor gebruik in werkplaatsen, schrijnwerkerijen en industriële bedrijven.
Kenmerken en voordelen
Tact-gestuurd filtersysteem voor filterreiniging
- Garandeert maximale zuigkracht en filtercapaciteit.
- Optimale, behoeftegestuurde frequentie van filterreiniging.
- Geminimaliseerde geluidsemissie.
Patroonfilter gecertificeerd voor stofklasse M
- De patroonfilter voorkomt op betrouwbare wijze dat de filter verstopt raakt
- Scheidingsgraad van 99,9 procent bij het opzuigen van grote hoeveelheden vezels en houtstof
ACD-certificering
- Goedgekeurd voor het opzuigen van brandbare stoffen.
- Gecertificeerd volgens IEC 60335-2-69:2021.
- Verhoogde gebruikersveiligheid.
Gekeurde filtratie-efficiëntie van 99,9 procent
- Beschermt de gezondheid tegen inadembaar fijnstof.
- Tested in accordance with dust class M.
Compleet antistatisch systeem met geleidende toebehoren.
- Verhoogde gebruikersveiligheid.
- Afvoer van elektrostatische lading.
- Bescherming tegen elektrostatische ontlading.
Stopcontact voor apparatuur met in-/uitschakelautomaat.
- Elektrisch gereedschap eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger.
- Eenvoudige bediening dankzij de automatische in-/uitschakelfunctie.
- Energiezuinig: stofzuiger schakelt automatisch uit.
Stofklasse M veiligheidsstofzuiger
- Filtratie-efficiëntie van 99,9%.
- Elektronische volumestroombewaking.
- Zorgt voor schone en veilige werkplekken.
Filtratie van koellucht
- Verlengt de levensduur van de turbine.
Gereedschapsadapter voor elektrisch gereedschap
- Maakt stofvrij boren, zagen of schuren met elektrisch gereedschap mogelijk.
- Wordt geleverd met rubberen opzetstuk en valse luchtdraairing.
- Draairing voor het instellen van het zuigvermogen.
Ergonomische duwbeugel
- Het ergonomische ontwerp maakt een comfortabel transport van de machine mogelijk
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tankinhoud (l)
|40
|Max. vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Kabelmateriaal
|Rubber
|Geluidsniveau (dB(A))
|69
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|17,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|22,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|650 x 370 x 1100
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 4 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 500 mm
- Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
- Bocht: Elektrisch geleidend
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
- Plintenzuigmond
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Kaarsfilterhout
- Duwbeugel
- PE plastiek zak voor een stofvrije verwijdering: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap
- Antistatisch systeem
- Stootrand
- Veiligheidsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
- Filterreiniging: Sensorgestuurde, behoeftegerichte reiniging van het Tact-filter
- Stofklasse: M
- Materiaal van de tank: Kunststof
Videos
Toepassingen
- Veiligheidsstofzuiger voor stofklasse M voor alle toepassingen met fijn stof
- Voor het opzuigen van fijn stof en grof vuil
- In werkplaatsen bv. als u werkt met hout of steen, of in de houtverwerkende industrie
- Voor de afzuiging van alle soorten steenstof, houtstof, keramisch stof, enz.
- Geschikt voor het stofzuigen van brandbare stoffen volgens de ACD-standaard IEC 60335-2-69:2021 (Apparaat voor het opnemen van brandbaar stof).
Toebehoren
Onderdelen NT 40/1 Tact Te M
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