Poussières fines, gros déchets, liquides : rien n'arrête notre aspirateur eau et poussières NT 50/1 Tact Te L. Avec sa cuve de 50 litres dotée d'un pare-chocs, de roulettes pivotantes en métal et d'un flexible d'évacuation résistant aux hydrocarbures ainsi que son guidon réglable en hauteur, il est optimal pour le nettoyage des postes de travail et des machines dans la production, les ateliers et au chantier. Cela le prédestine aux clients particulièrement exigeants dans l'industrie et le bâtiment qui comptent tous les jours sur des machines professionnelles et qui apprécient un travail sans interruption ni poussière. Celui-ci est entre autres garanti par le système de décolmatage du filtre Tact éprouvé et le filtre plissé plat PES résistant à l'humidité. Un connecteur intégré avec fonction marche/arrêt automatique facilite le travail avec les outils électroportatifs tandis que le commutateur rotatif central permet une sélection simple des programmes d'aspiration et que le régime est réglable en continu à l'aide d'un bouton rotatif séparé. Un vaste éventail d'accessoires est inclus de série et se range confortablement dans le rangement pour flexible d'aspiration et accessoires intégré.