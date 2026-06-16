Fijnstof, grof vuil, vloeistoffen: onze stof-/waterzuiger NT 50/1 Tact Te L schrikt voor niets terug. Met het 50 liter grote reservoir met bumper, metalen zwenkwielen en oliebestendige afvoerslang en de in hoogte verstelbare duwbeugel is de zuiger uitermate geschikt voor het reinigen van werkplek en machines in productie, werkplaatsen en de bouw. Dit maakt de zuiger zeer geschikt voor bijzonder veeleisende klanten uit de industrie en landbouw die dagelijks vertrouwen op professionele apparatuur om lang achtereen stofvrij te werken. Daarvoor zorgen onder andere het beproefde filterreinigingssysteem Tact en het vochtbestendige PES-vlakfilter. Een geïntegreerd stopcontact met automatische in-/uitschakelfunctie maakt werken met elektrisch gereedschap veel gemakkelijker. Met de nieuwe centrale draaischakelaar kunnen zuigprogramma's eenvoudig worden gekozen en met een aparte draaiknop kan hettoerental traploos worden ingesteld. De stofzuiger wordt standaard geleverd met nieuw ontwikkelde toebehoren die gemakkelijk kunnen worden opgeborgen in het geïntegreerde compartiment voor zuigslang en toebehoren.