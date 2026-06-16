Nat-en droogzuiger NT 50/1 Tact Te L
Professionele stof-/waterzuiger NT 50/1 Tact Te L met royale uitrusting. Zoals een 50-liter reservoir met verstelbare duwbeugel en afvoerslang en een geïntegreerd stopcontact voor elektrisch gereedschap.
Fijnstof, grof vuil, vloeistoffen: onze stof-/waterzuiger NT 50/1 Tact Te L schrikt voor niets terug. Met het 50 liter grote reservoir met bumper, metalen zwenkwielen en oliebestendige afvoerslang en de in hoogte verstelbare duwbeugel is de zuiger uitermate geschikt voor het reinigen van werkplek en machines in productie, werkplaatsen en de bouw. Dit maakt de zuiger zeer geschikt voor bijzonder veeleisende klanten uit de industrie en landbouw die dagelijks vertrouwen op professionele apparatuur om lang achtereen stofvrij te werken. Daarvoor zorgen onder andere het beproefde filterreinigingssysteem Tact en het vochtbestendige PES-vlakfilter. Een geïntegreerd stopcontact met automatische in-/uitschakelfunctie maakt werken met elektrisch gereedschap veel gemakkelijker. Met de nieuwe centrale draaischakelaar kunnen zuigprogramma's eenvoudig worden gekozen en met een aparte draaiknop kan hettoerental traploos worden ingesteld. De stofzuiger wordt standaard geleverd met nieuw ontwikkelde toebehoren die gemakkelijk kunnen worden opgeborgen in het geïntegreerde compartiment voor zuigslang en toebehoren.
Kenmerken en voordelen
Verstelbare, ergonomische duwbeugelDe verstelbare duwbeugel kan met de snelsluiting worden aangepast aan de lichaamsgrootte van de bediener. De duwbeugel kan eenvoudig helemaal omlaag worden geklapt zodat de stof-/waterzuiger minder ruimte inneemt bij het opbergen.
Oliebestendige afvoerslangOliebestendige, geïntegreerde afvoerslang voor eenvoudig afvoeren van vloeistoffen.
Brede vloerzuigmond met snel verwisselbare opzetstukkenVloerzuigmond met borstelstrip en rubberen strips. Moeiteloos wisselen tussen water- en stofzuigen.
Centrale draaischakelaar
- Eenvoudig schakelen tussen zuigprogramma's met de centrale draaischakelaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tankinhoud (l)
|50
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Max. vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Geluidsniveau (dB(A))
|68
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|18,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|24
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|640 x 370 x 1045
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 4 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
- Plintenzuigmond
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Afvoerslang (oliebestendig)
- Vlakfilter: PES met PTFE-coating
- Duwbeugel
Uitvoering
- Stofklasse: L
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt
- Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap
- Antistatische voorbereiding
- Filterreiniging: Automatische filterreiniging Tact
- Stootrand
- Veiligheidsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor nat en droog stofzuigen
Toebehoren
Onderdelen NT 50/1 Tact Te L
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