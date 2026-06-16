Grâce à son filtre HEPA 14, l'aspirateur poussières T 10/1 Adv HEPA garantit les normes de sécurité les plus strictes dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène et est synonyme de durabilité et d'une puissance d'aspiration exceptionnelle. En outre, il s'illustre par sa robustesse, son vaste éventail d'accessoires et son excellent rapport qualité-prix. Dès la fabrication à partir de 45 % de matières recyclées¹⁾, les ressources sont protégées. Le T 10/1 Adv HEPA se caractérise par son fonctionnement ultra silencieux (52 dB[A]) et peut ainsi être utilisé pour le nettoyage en journée et dans les lieux sensibles au bruit. Cet aspirateur est maniable et stable ; sa cuve peut contenir 10 litres. Il dispose d'une poignée de transport pratique au format rabattable qui permet un transport ergonomique. De plus, il est résistant à long terme et robuste, tout comme son châssis, son boîtier, son pare-chocs et ses grandes roues. La fourniture inclut un suceur pour fentes et un suceur pour meubles qui peuvent toujours être rangés à portée de main sur l'aspirateur. La fourniture du T 10/1 Adv HEPA inclut de nombreux accessoires : flexible d'aspiration, coude antistatique, tube d'aspiration télescopique léger et réglable en hauteur (aluminium), suceur pour sol commutable, suceur parquet, suceur pour fentes, suceur pour meubles et filtre HEPA 14.